Al via la nuova stagione 2024/25 del Teatro La Bolla di Bollate.

Sono 8 gli spettacoli in cartellone con rappresentazioni serali di prosa e 5 quelli domenicali per famiglie e bambini.

La prosa si apre sabato 26 ottobre con Gioele Dix.

Ad aprire la stagione del cartellone dedicato a famiglie e bambini, domenica 27 ottobre, è il Teatro del Buratto con Raperonzolo.

“Il teatro continua ad esistere, e non soltanto come abitudine, come modo d’impiego del tempo libero, ma come esigenza profonda e ineliminabile della vita sociale”.

(Luciano Lucignani), sceneggiatore, regista e critico teatrale

“Prendo in prestito queste parole – dice l’Assessora alla Cultura e Pace Lucia Albrizio – per salutare la nuova stagione teatrale con la quale avremo modo di veder vivere il palco de LaBolla, con grandi momenti per tutte le età e per tutti i gusti. Parole che esprimono chiaramente come le comunità hanno bisogno di spazi in cui cultura e socialità sono strumenti per una crescita democratica e collettiva”.

“La stagione 2024/2025 – prosegue Albrizio – ci vede coinvolti con nomi di grande prestigio, in serate dalle diverse personalità: potremmo commuoverci, riflettere e ridere. Ed è un cartellone bellissimo anche quello dei pomeriggi dedicati alle famiglie! Sono sempre più orgogliosa di vedere come la sfida che ho raccolto con l’Amministrazione comunale di dar vita, se pur con grandi difficoltà e grazie all’impegno degli uffici comunali, a un luogo di Cultura così importante stia dando importanti frutti. È per questo che invito tutti i cittadini e le cittadine a sostenere questo progetto partecipando alle iniziative del Teatro. Perchè LaBolla ha bisogno di tutti noi per esprimere ancora tanto”.

https://comune.bollate.mi.it

Articoli di Bollate su Dietro la Notizia