Mind Fest, prima edizione dal 20 al 22/0 con la Fashion Week

Milano è sinonimo di moda, design, creatività. Milano è forse la città in cui la creatività insita nel DNA italiano ha la maggiore possibilità di trovare il terreno fertile di stimoli diversi, la cura che accompagna la crescita grazie a formazione e innovazione, e quel mercato in cui mettere in mostra i frutti di questo importante processo, e a cui viene chiesto di sposare il valore sempre più attuale della sostenibilità.

Ma Milano, oltre che offrire molto, chiede molto, soprattutto ai più giovani, la Generazione Z, che queste sfide le vive nel proprio quotidiano. E a loro chiede una forza interiore e un equilibrio mentale che è più facile conquistare quando si hanno le giuste informazioni e la giusta sensibilità per parlarne.

Da tutte queste istanze nasce la prima edizione di MIND FEST, un progetto pionieristico che fonde creatività italiana, innovazione, sostenibilità ed economia circolare. Ma anche inclusione, e attenzione verso il tema della salute mentale, poco considerata nei decenni passati ma che la storia recente degli ultimi anni ha posto come prioritaria per la crescita di questa generazione che vive con grande sensibilità la trasformazione di tutti i punti di riferimento delle precedenti. MIND FEST non è infatti solo un evento, ma un movimento per sensibilizzare e ispirare le nuove generazioni a costruire un futuro più sostenibile, inclusivo e creativo. La visione alla base di MIND FEST è il desiderio di creare un futuro in cui la creatività – in particolar modo la moda, di cui Milano proprio in quei giorni è l’incontrastata capitale – diventi il catalizzatore per il cambiamento sociale, culturale e ambientale.

Una tre giorni dedicata alle grandi sfide del nostro millennio, sostenibilità ambientale e sociale e innovazione raccontate attraverso la creatività, la moda e la formazione con talk, incontri, ma anche tanta musica. Nell’area del festival saranno inoltre presenti anche diversi punti di ristoro.

Sostenibilità e Innovazione

A MIND FEST fa il suo esordio FIT 4 POWER, Il primo Energy Box che produce energia in modo completamente eco-friendly grazie all’uso combinato di fonti solari, eoliche e umane. Un progetto innovativo la cui struttura è composta da un container riciclato e semi-trasparente, equipaggiato con moduli fotovoltaici, una mini pala eolica, e una cyclette. Questi elementi sono collegati a batterie di accumulo, che consentono di immagazzinare l’energia prodotta per un utilizzo successivo. Un sistema tecnologico capace di ridurre le emissioni di CO2, utilizzando risorse rinnovabili e l’energia generata dall’attività fisica degli utenti.

FIT 4 POWER permetterà di accumulare energia completamente green per il festival: luce solare, vento ma anche attività fitness ad hoc saranno i ‘generatori’ che dimostreranno l’efficacia delle energie rinnovabili, riducendo contemporaneamente l’impatto ambientale dell’evento.

Moda e Creatività

Il cuore pulsante di MIND FEST sarà inoltre caratterizzato da esposizioni interattive, installazioni artistiche che raccontano la moda attraverso la lente della sostenibilità e dell’innovazione. Dalle 13 alle 18, tre giorni di contenuti d’eccezione all’interno del Polo Moda. Si inizierà venerdì 20 con COPHOUSE – la startup dedicata alla vendita di capi vintage d’archivio, che offre pezzi unici che raccontano storie e portano con sé un valore culturale e artistico inestimabile, e insieme preserva e valorizza il patrimonio sartoriale e SANGI – il progetto di Pietro Franceschi, il designer di calzature che ha lanciato il “Footwear Observatory“, centro di ricerca, dove le scarpe sono analizzate e categorizzate in “costellazioni” estetiche e innovative.

Sabato 21 e domenica 22 invece l’attenzione sarà tutta per FASHION STUDENTS RUNAWAY – il progetto FSR ha l’obiettivo di scoprire e dar voce ai talenti emergenti nel campo del design, sia a livello nazionale che internazionale, provenienti dalle migliori istituzioni di moda in Italia.

Formazione

Ma se gli eventi dedicati alla moda saranno il cuore pulsante, il tessuto connettivo di MIND FEST sarà l’ampia offerta di talk, dalle 14 alle 18. Presentati e moderati da due personaggi simbolo della Generazione Z come Alice De Bortoli (tiktoker, influencer e conduttrice televisiva italiana) e Federico Rana (speaker radiofonico, opinionista e conduttore TV), i talk convergeranno sull’ampio ventaglio di tematiche che questo evento ha a cuore: creatività, vita universitaria, innovazione, salute mentale, sostenibilità. Sul palco di Piazza del Cannone si alterneranno infatti momenti di approfondimento organizzati dalle associazioni studentesche degli atenei milanesi, con guest speaker di realtà che hanno saputo trasformare queste tematiche in professione, e che possono essere rappresentati dai tre macro-temi “Moda e Salute Mentale”, “Innovazione e Sostenibilità” e “How the future will be”.

Musica

Ma non c’è festa senza musica! In Piazza del Cannone, dalle 18 all’1 di notte, tre djset ad alto tasso adrenalico, organizzati da:

o Venerdì 20 settembre:

POLIANIMALI – la crew che organizza, da ormai 10 anni, eventi per la community studentesca del Politecnico di Milano.

o Sabato 21 settembre:

BPARTY – party crew n° 1 a Milano, ha portato i propri eventi in giro per tutta la penisola ed è il promotore e organizzatore del Festival.

o Domenica 22 settembre:

RED LINE – Nato nel 2022 per offrire ai giovani del settore della moda un luogo in cui esprimersi, lasciarsi andare e divertirsi, è divenuto un link tra moda e musica rivolto a tutti.

La ricchezza e completezza del programma di MIND FEST è anche frutto della collaborazione di UNIVERCITY NETWORK (la startup under 30 leader in Italia sul mondo universitario), di ASTRA (il nuovo gruppo di rappresentanza studentesca dell’Università Bocconi), di PROGETTO ITACA (informazione, prevenzione, supporto per persone affette da disturbi della salute mentale e le loro famiglie), e di MILANOSAYS , media che dal 2019 rappresenta la cultura milanese, esprimendola in prima persona. Fra i tanti temi, parleremo insieme a MONGE anche di come cani e gatti possono contribuire alla nostra felicità, con tanti speech sulla pet therapy. La famiglia italiana del pet food sarà presente con uno stand per distribuire omaggi dei loro prodotti. Altri stand saranno quelli di LOLA NAILS, il nail saloon nel cuore di Milano, MACEDONIA PIERCING, piercing e gioielli per il corpo ideati dal piercer professionista Paolo Giausa e COCOON, leader nel settore degli imballaggi dal 1948: grazie a tutti loro MIND FEST sarà l’evento giusto per la Generazione Z, ma aperto a chiunque voglia vivere un festival innovativo e completo che guarda a un futuro da costruire insieme.

Piazza del Cannone, Parco Sempione, Milano

Ingresso gratuito previa registrazione su EventBrite

MIND FEST è inserita nella rassegna Milano è Viva, iniziativa del Comune di Milano.

Altre notizie di cultura su Dietro la Notizia