NOSTALGIA 90 continua il suo tour con uno degli appuntamenti più attesi dell’estate!

Il 14 e 15 agosto, il party show anni ’90 più famoso d’Italia accenderà il Ferragosto con cinque tappe speciali, portando la sua energia travolgente in alcune delle località più iconiche: Baia Domizia (CE), Sanremo (IM), Garaguso (MT), Lula (NU) e Riccione (RN).

Cinque appuntamenti che trasformeranno piazze e arene in grandi piste da ballo a cielo aperto, dove migliaia di persone potranno rivivere le emozioni di un decennio indimenticabile tra le hit che hanno segnato un’intera generazione, spettacolo, animazione e un’esperienza immersiva capace di coinvolgere il pubblico di tutte le età.

Nostalgia 90 non è solo una festa, ma un viaggio nel tempo. È un racconto fatto di suoni, immagini e ricordi che continuano a vivere nel presente.

Un progetto nato dalla passione per gli anni ’90, fino a diventare un fenomeno culturale capace di unire pubblici di tutte le età, da chi quegli anni li ha vissuti a chi li ha scoperti attraverso musica, moda e televisione.

Ogni appuntamento è un’esperienza immersiva che trasforma la nostalgia in energia condivisa, creando un’atmosfera unica in cui cantare, ballare e lasciarsi trasportare.

14 agosto – Baia Domizia @ Arena dei Pini

14 agosto – Sanremo @ Piazza Pian di Nave

14 agosto – Garaguso (MT) @ Piazza Europa

14 agosto – Lula (NU) @ Corso Gramsci, 117

15 agosto – Riccione @ Piazzale Roma

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