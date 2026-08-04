34.1 C
Milano
martedì, Agosto 4, 2026
HomeMUSICA
MUSICA

“Nostalgia 90”: il ferragosto anni ’90 accende l’Italia con 5 tappe speciali

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
98
N90_Napoli-
N90_Napoli-

NOSTALGIA 90 continua il suo tour con uno degli appuntamenti più attesi dell’estate!

Il 14 15 agosto, il party show anni ’90 più famoso d’Italia accenderà il Ferragosto con cinque tappe speciali, portando la sua energia travolgente in alcune delle località più iconiche: Baia Domizia (CE), Sanremo (IM), Garaguso (MT), Lula (NU) e Riccione (RN).

Cinque appuntamenti che trasformeranno piazze e arene in grandi piste da ballo a cielo aperto, dove migliaia di persone potranno rivivere le emozioni di un decennio indimenticabile tra le hit che hanno segnato un’intera generazione, spettacolo, animazione e un’esperienza immersiva capace di coinvolgere il pubblico di tutte le età.

Nostalgia 90 non è solo una festa, ma un viaggio nel tempo. È un racconto fatto di suoni, immagini e ricordi che continuano a vivere nel presente.

Un progetto nato dalla passione per gli anni ’90, fino a diventare un fenomeno culturale capace di unire pubblici di tutte le età, da chi quegli anni li ha vissuti a chi li ha scoperti attraverso musica, moda e televisione.

Ogni appuntamento è un’esperienza immersiva che trasforma la nostalgia in energia condivisa, creando un’atmosfera unica in cui cantare, ballare e lasciarsi trasportare.

14 agosto – Baia Domizia @ Arena dei Pini
14 agosto – Sanremo @ Piazza Pian di Nave
14 agosto – Garaguso (MT) @ Piazza Europa
14 agosto – Lula (NU) @ Corso Gramsci, 117
15 agosto – Riccione @ Piazzale Roma

Instagram | Facebook | TikTok YouTube

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

 

Tiziana
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Beppe Convertini: Azzurro –Storie di Mare, su Rai1
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy