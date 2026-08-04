La maglia Home della Cremonese per la stagione 2026/27 esalta la tradizione dei colori Grigio Rossi, raccontando con uno stile rivisitato e moderno questo binomio unico nel suo genere che da oltre un secolo accompagna e rappresenta il club su tutti i campi d’Italia e non solo. Un’identità unica, salda, irrinunciabile e nello stesso tempo in continua evoluzione.

La divisa realizzata dallo sponsor tecnico Acerbis prende vita tra Piazza Duomo e Cortile Federico II, luoghi iconici nel cuore della città, con il coinvolgimento delle ragazze e dei ragazzi del settore giovanile grigiorosso, testimonial di un legame capace di unire intere generazioni

Il design introduce eleganti rifiniture in grigio antracite, presente nel colletto aperto, negli inserti in costina al fondo manica, nei pantaloncini e nei calzettoni, creando un raffinato equilibrio cromatico che valorizza l’identità del club. A completare la divisa, il nuovo colletto aperto senza bottoni conferisce un’estetica moderna e ricercata ma dal richiamo vintage, mentre il bordo manica esterno, dal taglio asimmetrico più lungo rispetto all’interno e caratterizzato da dettagli nei due colori societari, aggiungendo così un ulteriore richiamo alla tradizione grigiorossa.

Tra gli elementi distintivi che donano prestigio alla maglia spiccano il patch della Cremonese, e i loghi Acerbis transfer 3D bianchi posizionati sul petto e sulle maniche. Sul retro, la grafica prosegue in continuità con il fronte e trova il suo completamento nella lunetta personalizzata con la scritta “1903”, omaggio all’anno di fondazione della società.

Anche i pantaloncini sono stati progettati con particolare attenzione ai dettagli e alla performance. Il taglio asimmetrico costruito con il fronte più corto rispetto al retro, favorisce la libertà di movimento, mentre gli inserti laterali dalla doppia tonalità di rosso enfatizzano il dinamismo del design. Sul retro, la caratteristica trama geometrica viene ripresa su un lato, creando continuità visiva con la maglia. Lo spacco al fondo gamba con inserto grigio completano una costruzione studiata per garantire il massimo comfort in campo.

La nuova Home Jersey conferma inoltre l’impegno condiviso di Acerbis e U.S. Cremonese verso una produzione più responsabile. All’interno e all’esterno della maglia trovano spazio due personalizzazioni dedicate che certificano l’utilizzo di tessuto riciclato, mentre l’Authentic Label Acerbis applicata sul fondo frontale ne attesta l’originalità e l’autenticità.

Una divisa che unisce passato e futuro, raccontando la storia della città e della sua squadra attraverso un linguaggio estetico contemporaneo, pensato per accompagnare i grigiorossi nella stagione 2026/27

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