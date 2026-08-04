35.2 C
Milano
martedì, Agosto 4, 2026
HomeDIETRO LA TV
DIETRO LA TV

Beppe Convertini: Azzurro –Storie di Mare, su Rai1

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
58
beppeconvertini2
beppeconvertini2

Dall’8 agosto al 26 settembre Azzurro – Storie di Mare”: un nuovo viaggio lungo le coste italiane, tra storie, tradizioni e comunità che vivono il mare.

Ci sono luoghi in cui il mare non finisce sulla riva, ma entra nelle città, attraversa i porti, accompagna il lavoro degli uomini e continua a vivere nei gesti, nelle ricette e nelle storie tramandate da una generazione all’altra.

È da questi luoghi che riparte “Azzurro – Storie di Mare”, in onda ogni sabato alle 11.30 su Rai 1, con Beppe Convertini, autore de Il Paese delle Tradizioni, edito da Rai Libri, nuovamente al timone del programma

beppeconvertini
beppeconvertini

Giunto alla sua sesta stagione, il programma torna a percorrere l’Italia seguendo il profilo delle sue coste, ma spingendosi anche oltre la linea dell’orizzonte, là dove il mare incontra l’entroterra, la storia, il lavoro e la vita quotidiana delle comunità.

Un viaggio costruito attraverso gli incontri, perché dietro ogni porto, ogni borgo e ogni tradizione ci sono uomini e donne capaci di restituire il carattere più autentico di un territorio.

“Azzurro – Storie di Mare” torna a raccontare un’Italia che non si osserva soltanto, ma si ascolta. Un Paese fatto di voci, memorie e incontri, nel quale il mare è il punto di partenza di storie che arrivano fino alla terra, alle famiglie e alle comunità.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia

Tiziana
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
“Onde musicali sul Lago d’Iseo”: duo Hélios Vagabond a Zone, il 7 agosto
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy