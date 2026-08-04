Beppe Convertini: Azzurro –Storie di Mare, su Rai1

Dall’8 agosto al 26 settembre “Azzurro – Storie di Mare”: un nuovo viaggio lungo le coste italiane, tra storie, tradizioni e comunità che vivono il mare.

Ci sono luoghi in cui il mare non finisce sulla riva, ma entra nelle città, attraversa i porti, accompagna il lavoro degli uomini e continua a vivere nei gesti, nelle ricette e nelle storie tramandate da una generazione all’altra.

È da questi luoghi che riparte “Azzurro – Storie di Mare”, in onda ogni sabato alle 11.30 su Rai 1, con Beppe Convertini, autore de Il Paese delle Tradizioni, edito da Rai Libri, nuovamente al timone del programma

Giunto alla sua sesta stagione, il programma torna a percorrere l’Italia seguendo il profilo delle sue coste, ma spingendosi anche oltre la linea dell’orizzonte, là dove il mare incontra l’entroterra, la storia, il lavoro e la vita quotidiana delle comunità.

Un viaggio costruito attraverso gli incontri, perché dietro ogni porto, ogni borgo e ogni tradizione ci sono uomini e donne capaci di restituire il carattere più autentico di un territorio.

“Azzurro – Storie di Mare” torna a raccontare un’Italia che non si osserva soltanto, ma si ascolta. Un Paese fatto di voci, memorie e incontri, nel quale il mare è il punto di partenza di storie che arrivano fino alla terra, alle famiglie e alle comunità.

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