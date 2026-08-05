Rho presenta un progetto per i Distretti del Commercio

Rigenerare il centro urbano, sostenere il commercio di prossimità e trasformare il patrimonio culturale in un’occasione concreta di attrattività e sviluppo economico.

Sono questi gli obiettivi del progetto “Rigenerazione urbana tra cultura e commercio: un progetto interdistrettuale tra Rho e Lainate”, candidato dal Comune di Rho al Bando a favore dei Distretti del Commercio 2026 di Regione Lombardia come progetto di eccellenza. Il Comune di Rho è capofila della candidatura, costruita in collaborazione con i partner del Distretto e con il Comune di Lainate.

Il principale intervento strutturale riguarda il recupero e la rifunzionalizzazione del CentRho e dell’adiacente locale commerciale di proprietà comunale oggi inutilizzato, entrambi affacciati su Piazza San Vittore. Il progetto prevede il trasferimento dell’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica – IAT – nello spazio sfitto, che sarà trasformato in un punto di accoglienza e in una vera e propria vetrina della città, dei suoi eventi, del patrimonio culturale e dell’offerta commerciale. Gli spazi liberati all’interno del CentRho saranno invece destinati alla realizzazione di un nuovo Spazio Giovani, flessibile e multifunzionale, rivolto in particolare a una utenza giovanile.

Elemento distintivo della candidatura è la sua dimensione interdistrettuale. Rho e Lainate condividono la presenza di due importanti ville storiche: Villa Burba e Villa Visconti Borromeo Litta. Il progetto intende metterle in rete, insieme al Collegio dei Padri Oblati di Rho e al loro patrimonio artistico e architettonico, creando un’offerta culturale e commerciale coordinata e riconoscibile su scala metropolitana.

Saranno prodotti materiali promozionali, con informazioni sui luoghi culturali, sui percorsi di collegamento e sulle attività economiche aderenti. Nelle sedi delle due ville saranno presenti punti informativi dedicati anche all’altro Comune, così da orientare i visitatori verso nuove occasioni di visita, permanenza e acquisto. È prevista anche l’introduzione di un biglietto cumulativo per Villa Burba, Villa Litta e il Collegio dei Padri Oblati, collegato a sconti e promozioni presso negozi, attività di ristorazione e pubblici esercizi dei due Distretti.

La collaborazione riguarderà anche gli eventi e l’animazione commerciale. Rho e Lainate predisporranno un calendario coordinato delle iniziative culturali e commerciali, evitando sovrapposizioni e rafforzando la promozione reciproca. I “Mercoledì sera” di Lainate e i “Giovedì sera” di Rho saranno organizzati come appuntamenti complementari, capaci di incentivare la frequentazione di entrambi i territori. Sarà attivata una scheda punti interdistrettuale, eventualmente sviluppabile anche in forma digitale, che premierà gli acquisti effettuati negli esercizi aderenti dei due Comuni.

Un asse specifico del progetto è dedicato alla sicurezza, sia delle imprese, sia di utenti e visitatori. Le azioni comprendono percorsi formativi per gli operatori sulla prevenzione dei reati, sui sistemi di protezione e sulla gestione delle emergenze, un servizio di sorveglianza notturna privata e il rafforzamento delle reti di sicurezza partecipata come le iniziative di aiuto e controllo di vicinato commerciale.

Il Comune di Rho destinerà 100.000 euro di risorse proprie a un bando per le micro, piccole e medie imprese del Distretto. I contributi sosterranno la riqualificazione dei punti vendita, l’ammodernamento degli impianti, l’innovazione digitale e l’insediamento di nuove attività nei locali commerciali sfitti. Il programma sarà completato da un percorso formativo sul marketing digitale e da incontri di condivisione tra pari, nei quali saranno gli stessi commercianti a mettere a disposizione dei colleghi esperienze, conoscenze e soluzioni sperimentate nella propria attività.

L’attuazione delle azioni sarà accompagnata da un Manager di Distretto condiviso tra Rho e Lainate, con il compito di coordinare i partner, seguire l’avanzamento degli interventi, favorire il coinvolgimento degli operatori e garantire continuità alla collaborazione tra i due Distretti.

“Con questa candidatura e questo progetto di eccellenza – dichiara l’Assessore al Commercio e Vicesindaco Maria Rita Vergani – vogliamo costruire un sistema capace di mettere in relazione luoghi culturali, servizi pubblici, spazi urbani e attività economiche. La collaborazione con Lainate ci permette di ampliare la capacità attrattiva dei due territori e di offrire ai commercianti strumenti concreti, dalla formazione alla sicurezza.

L’intervento di rigenerazione ci consentirà, invece, di rimettere in circolo spazi pubblici già esistenti ma rivisti nella loro funzione di erogazione di servizi e fruibilità pubblica, creando nuovi luoghi di aggregazione e comunità nel cuore della città, con una particolare attenzione a un pubblico di giovani che, con l’apertura di una sede universitaria alle porte di Rho, vorremmo richiamare sul nostro territorio. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli operatori, professionisti e tecnici comunali, Confcommercio e il Comune di Lainate, che ci hanno accompagnato nella costruzione e redazione del progetto: non avremmo potuto realizzare nulla senza il loro prezioso apporto”.

Dalla data di scadenza della presentazione dei progetti Regione Lombardia inizierà la procedura valutativa, con graduatoria finale basata sul merito dei lavori presentati, che dovrebbe concludersi a fine 2026.

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