La musica, sul Sebino, non va mai in vacanza!

Onde musicali sul Lago d’Iseo, il festival organizzato dall’Associazione Luigi Tadini di Lovere in collaborazione con di promozione turistica del Lago d’Iseo, proseguirà per tutto agosto, fino all’evento speciale di chiusura del 5 settembre sull’isola di Loreto

Un appuntamento che spicca per la sua particolarità è quello di venerdì 7 agosto a Zone (Bs), presso la chiesa di San Cassiano (ore 21)

Qui il duoHélios Vagabond, formato da Élise Chemla al violoncello e Camilla Finardi al mandolino, al liuto cantabile e alla chitarra, darà vita a un dialogo originale che attraversa epoche e linguaggi, riportando alla luce il repertorio dei secoli passati e intrecciandolo con musiche tradizionali e composizioni contemporanee.

Programma completo del festival, acquisto dei biglietti e aggiornamenti on line qui: visitlakeiseo.info

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