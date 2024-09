Il Comune informa che, a partire da lunedì 23 settembre, la viabilità di piazza San Francesco subirà una modifica della viabilità a causa dall’avanzamento del cantiere stradale.

Il motivo della variazione deriva dalla necessità di consentire la prosecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova piazza.

Saranno comunque garantite le 2 corsie complessive, una per senso di marcia. Le corsie provvisorie saranno collocate sul lato est di via Roma; saranno sacrificati in questa fase temporanea di cantiere i posti auto di questo lato della strada.

Il Comune ricorda ai cittadini che questo cantiere è finanziato da fondi PNRR; l’obiettivo dell’Amministrazione è di completare i lavori per la realizzazione della nuova piazza entro la fine di novembre.

https://comune.bollate.mi.it

Articoli di Bollate su Dietro la Notizia