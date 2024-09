Marco Masini: online il video ufficiale di “Allora ciao”

E’ Online da ieri giovedì 19 settembre, il video ufficiale di “Allora ciao”,

(https://youtu.be/VJrs1ezJPD0 ) , il brano di Marco Masini in rotazione radiofonica e disponibile in digitale (https://MarcoMasini.lnk.to/alloraciaoPR) che anticipa il nuovo progetto discografico “10 Amori” (Momy Records, Concerto / BMG), in uscita solo in vinile e in cd il 4 ottobre e prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini (pre-order vinile e cd: https://MarcoMasini.lnk.to/10AmoriPR).

Il videoclip, diretto e montato da Emiliano Bechi Gabrielli, è prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini e nasce da un’idea di Marco Masini, Antonio Iammarino e Stefano Salvati.

Il Video

Le immagini sono ricordi al confine tra realtà e sogno che descrivono un amore che poteva essere e non è stato, la consapevolezza dei propri errori e la certezza di aver sprecato qualcosa di prezioso.

Il video del brano esce all’indomani del 60° compleanno di Marco, che ha deciso di condividere con il suo pubblico questo importante traguardo con un evento esclusivo che si terrà domani sabato 21 settembre, al Teatro di Fiesole (Firenze), andato sold out in meno di 24 ore.

L’Album “10 Amori”,

è un album importante che esce a 7 anni di distanza dall’ultimo progetto in studio.

Un lavoro che, come preannunciato già dal titolo parla di amore in senso universale, di tutti gli amori di una vita, di tutti quegli amori che rimangono appiccicati addosso per sempre, dando la certezza dell’esistenza di un legame tra il passato e il presente e creando la speranza di un domani in cui credere.

https://www.marcomasini.it/

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia