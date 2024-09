Dal 27 settembre in libreria e fumetteria l’ultimo capitolo della rivoluzionaria saga de “Il pianeta dei morti” creata da Alessandro Bilotta

“Una risata vi resusciterà” è l’ottavo capitolo de IL PIANETA DEI MORTI, saga creata da Alessandro Bilotta in cui un Dylan Dog, ormai uomo di mezza età, cerca di sopravvivere in un mondo in cui una misteriosa epidemia trasforma gli esseri umani in zombi.

L’Indagatore dell’Incubo è posto di fronte a scelte estreme e costretto di volta in volta a mettere in discussione tutto ciò in cui ha sempre creduto.

Questa volta tutto gira intorno alla disperata figura del cabarettista Waldo Wilkinson e alle sue innumerevoli vite…

Il volume contiene gli episodi “Una risata vi resusciterà” e “Il pianeta dei morti”.

La prefazione firmata da Alessandro Bilotta si intitola “Vivere è far vivere l’assurdo”.

