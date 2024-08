Wizz Air, rimborso passeggeri dei voli tra Roma e Madeira

Come già comunicato all’ENAC nel corso di un incontro avvenuto ieri mattina, Wizz Air si impegna a rimborsare i passeggeri dei voli da Roma a Madeira e da Madeira a Roma, previsti lo scorso 15 agosto, offrendo un pacchetto comprensivo delle spese sostenute per alloggio, trasporto e pasti.

I clienti interessati dovranno presentare una richiesta di rimborso, comprensiva delle ricevute necessarie, attraverso il sito di Wizz Air.

Wizz Air si rammarica per l’inconveniente subito dai passeggeri e assicura che il suo personale ha fatto tutto il possibile per soddisfare le loro esigenze. Ciò ha incluso anche l’organizzazione di un volo di emergenza in quella che è stata una situazione straordinaria, al di fuori del controllo della compagnia aerea, e che ha comportato numerose cancellazioni e deviazioni di voli nell’arco di diversi giorni.

La sicurezza dei suoi passeggeri e dell’equipaggio rimane la massima priorità di Wizz Air

