Proseguono gli appuntamenti allo Spirit de Milan

Ogni concerto diventa un viaggio nel tempo, un’opportunità per esplorare le radici culturali e musicali che hanno plasmato la Milano di ieri e che continuano a ispirare quella di oggi.

MARTEDÌ 9 APRILE

Alle 22.00 – CA.BAR.ET BOH VISA: torna il cabaret con Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa. Musica, risate ed emozioni assicurate con ospiti a sorpresa da non perdere.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30

MERCOLEDÌ 10 APRILE

Alle 21.30 – SOUVENIRS DE DJANGO con DAVIDE PARISI TRIO: un concerto con composizioni originali che uniscono l’influenza di Django Reinhardt alle sonorità del jazz più contemporaneo.

Prima (ore 21.00) e dopo il concerto (ore 22.30) c’è la possibilità di unirsi a una jam session musicale.

GIOVEDÌ 11 APRILE

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con LUCA MACIACCHINI: one man show tutto milanese con uno spettacolo che è un’antologia di brani appartenenti al repertorio della canzone popolare lombarda e del cabaret milanese, da Nanni Svampa a Walter Valdi, da Enzo Jannacci fino alle canzoni grottesche dello stesso Luca Maciacchini.

VENERDÌ 12 APRILE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con RE-BEAT: band di giovani musicisti che ripercorrerà la beat generation, passando da Gianni Morandi a Caterina Caselli fino all’indimenticabile surf dei Beach Boys e alle colonne sonore di Pulp Fiction e Pretty Woman.

A seguire Dj Set con i 45 giri in vinile di Mariano Rano dj.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 13 APRILE

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con MILANOANS E DALILA DEL GIUDICE: sul palco il jazz caldo della New Orleans di inizio Novecento e il repertorio di brani tratti dallo stile dixieland, attingendo anche alla tradizione dello swing degli anni ‘30 e ‘40.

A seguire Swing Dj Set con Big Mama.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 14 APRILE

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – primo dei tre appuntamenti con SPECIAL AT THE JAZZ BAND BALL con CHICAGO STOMPERS: la formazione di hot jazz italiana più affermata nel mondo, l’unico ensemble della penisola specializzato nell’esecuzione filologica del repertorio delle orchestre operanti negli Usa ed Europa tra il 1924 e il 1933.

Gli altri appuntamenti invece, saranno il 12 maggio e il 9 giugno.

Alle 22.00 – SPIRIT IN BLUES con MICKY AND THE DON DIEGO TRIO: uno show rockabilly da non perdere, con Micky Paiano e Don Diego che tornano insieme sul palco dopo tantissimi anni per un concerto che è pura roots music americana, con un tocco di calore spagnolo e italiano.

Lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina! Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

