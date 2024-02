Gabriella Labate a ‘Da noi… a ruota libera’: “Quella volta che ho dato buca a Raf al nostro primo appuntamento”

La sua relazione con Raf, la malattia, il fratello scomparso e il nuovo libro: Gabriella Labate si racconta a 360° nello studio di ‘Da noi… a ruota libera’.

Intervistata da Francesca Fialdini, la showgirl, cantante e coreografa ha presentato il suo romanzo, intitolato ‘Nudi’, nato da una passione per la scrittura.

“Ho sempre amato leggere, anche quando ho passato dei momenti difficili – ha spiegato -. Scrivere mi fa provare sollievo, è come un’evasione per me. E finalmente ho trovato il coraggio di scrivere e pubblicare un romanzo”.

Labate è sposata dal 1996 con il cantante Raf e ha raccontato un aneddoto delle prime uscite insieme: “Una volta mi invitò a cena, ma gli diedi buca perché dovevo lavorare“

La showgirl e coreografa ha quindi parlato anche del difficile momento della malattia rara che ha attraversato sulla sua pelle: “Non ero preoccupata tanto per me, quanto per Raffaele e per i miei figli. Lui c’è stato sempre, ma il mio grande dolore era sapere che loro stessero soffrendo, anche perché non potevo fare molto. In ospedale ho pregato tanto, avevo un crocifisso di fronte al mio letto con cui parlavo in continuazione. E il Signore mi ha ascoltata, perché oggi sono qui“.

E’ stato un periodo difficile anche quello attraversato per via della scomparsa del fratello. Labate però rivela: “E’ stata una sorta di dono. I grandi dolori a volte ti insegnano anche tanto. E’ vero, uno ne farebbe anche a meno, ma a noi ha insegnato tanto come l’ha affrontato lui. Non ne parlo facilmente, perché ci si abitua alla convivenza con la mancanza, ma non si riesce a dimenticare“.

Da noi… a ruota libera

