Un debutto Nazionale, un’opera letteraria trasformata in spettacolo portando in scena la straordinaria figura di Nikolaj Sudzilovskij

Il testo di Tommaso Urselli si ispira al libro di Claudio Facchinelli “LumpatiusVagabundus. Sulle tracce di Nikolaj Sudzilovskij medico e rivoluzionario” in cui l’autore va in cerca del suo personaggio nei quattro continenti in cui ha provato a costruire rivoluzioni:

“Ho cominciato a inseguire la sua storia, quasi per caso… andando dietro a un mio vecchio sogno di adolescente. Inseguendo questo sogno, che per ora non racconterò, mi sono ritrovato a ricostruire le imprese compiute tra seconda metà dell’800 e inizi ‘900 da questo medico bielorusso attivo tra i narodnik. Narodnik… populisti, traduciamo noi anche se questa parola evoca oggi tutt’altro immaginario, ben lontano dalle utopie di Sudzilovskij. Sappiamo che nel 1874 dalla Russia è costretto a fuggire quando viene braccato dalla polizia zarista, e vaga dapprima per l’Europa. Vive in Bulgaria, in Romania… Conosce Marx, Engels, Bakunin… Poi è la volta degli Stati Uniti, delle Hawaii, del Giappone, della Cina…”

MTM La Cavallerizza – dal 20 al 25 febbraio 2024

Il rivoluzionario errante –

Prima Nazionale Vite, utopie, fallimenti di Nikolaj Sudzilovskij

di Tommaso Urselli

liberamente ispirato al libro di Claudio Facchinelli

LumpatiusVagabundus. Sulle tracce di Nikolaj Sudzilovskij medico e rivoluzionario

con Mario Sala e Angelo Tronca

regia Alberto Oliva

