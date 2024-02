Si torna in Biblioteca con diversi appuntamenti culturali.

Programma per il periodo dal 10 al 17 febbraio

Sabato 10 febbraio 2024 alle ore 15.30, “Truciolo e Pinocchio al paese dei Balocchi”. Pinocchio condurrà Truciolo dalla sua bottega al Paese dei balocchi…e Lucignolo? Dove è finito?

Spettacolo di burattini a cura di Ivano Rota. Per bambini dai 3 ai 10 anni. Ingresso libero senza prenotazione. Massimo 100 posti.

Sempre sabato 10 febbraio 2024, alle ore 16.30, secondo incontro con Bibliofilo guidato da Annalisa Paolella. Si lavorerà alla realizzazione di un Cozy summer crochet cardigan. Occorrente: 600 g. di cotone o lana (100m/50g.) e un uncinetto 4 mm. Ingresso libero.

Tornano i Pomeriggi creativi per pensionati attivi mercoledì 14 febbraio 2024. alle ore 15.30, con Giochiamo insieme a burraco. Verranno messi a disposizione le carte e i tavoli. Ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Per il Gruppo di lettura, giovedì 15 febbraio 2024 alle ore 20.45 discussione del libro Tasmania di Paolo Giordano. Autobiografia, auto fiction, riflessione sul rapporto dell’uomo con la Terra e la scienza; riflessione sui rapporti di coppia: un libro che tenta di raccontare l’insondabile incertezza della contemporaneità.

L’incontro si terrà in modalità mista: in presenza, in biblioteca e tramite collegamento con Google Meet. Per ricevere il link, scrivere a biblioteca.bollate@csbno.net. Ingresso libero.

Sabato 17 febbraio 2024 alle ore 16, Sara Rattaro presenta l’antologia di racconti Cambiare il finale.



Il tema. Per raccontare e capire la libertà dobbiamo sempre partire dalla sua privazione, da storie di conquista di libertà, da storie di lotta contro la violenza e la minaccia di ripercussioni in cui non esiste nessuna libertà.

Fare un salto nel passato o anche solo in un’altra parte del mondo in cui regnano ancora regimi totalitari ci impone molte riflessioni e quella libertà di espressione, di professare la propria religione o di amare chi desideriamo diventa improvvisamente un’immagine che ci soffoca e ci rende increduli.

È davvero così facile perdere questi diritti tanto fondamentali e che spesso diamo per scontati? Forse è semplicemente più facile di quanto non sia lottare per ottenerli. Questa antologia è il frutto delle riflessioni più profonde su un tema tanto intenso

www.fabbricadellestorie.it

Tutti gli appuntamenti di febbraio in Biblioteca al link:

https://quibollate.it/febbraio-in-biblioteca-un-mese-di-eventi/

Altri articoli di Bollate su Dietro La Notizia