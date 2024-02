EMMA a novembre live nei palasport di Milano, Roma e Bari

A novembre Emma arriva live nei palasport

Attualmente in gara al 74° Festival di Sanremo con il brano APNEA, Emma dopo “Souvenir in da club”, tornerà live quest’estate nei principali festival italiani e a novembre nei palasport di Milano, Roma e Bari per un grande show!

11 NOVEMBRE – MILANO – FORUM

14 NOVEMBRE – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

17 NOVEMBRE – BARI – PALAFLORIO

I biglietti per le date nei Palasport, prodotte e organizzate da Friends&Partners e Magellano Concerti, sono disponibili in prevendita. Per info: www.friendsandpartners.it

Da ieri venerdì 9 febbraio, è disponibile “SOUVENIR SANREMO EDITION 2024” (Capitol/Universal Music), l’unica edizione di Souvenir – in formato CD – con il brano sanremese, APNEA, e la speciale card baciata da Emma (disponibile in tutti gli store) o la card baciata e autografata (in esclusiva sullo store ufficiale di Universal e già sold out).

In attesa di ritrovarla a novembre sul palco dei Palasport di Milano, Roma e Bari, quest’estate Emma sarà in tour nei principali festival italiani (biglietti disponibili nei circuiti di prevendita abituali).

Di seguito tutte le date del tour, organizzato e prodotto da Friends & Partners e Magellano Concerti:

13 giugno – MONCALIERI (TO) – Ritmika Festival

03 luglio – BRESCIA – Brescia Summer Music (Arena Campo Marte)

05 luglio – PECCIOLI (PI) – Festival 11 Lune

06 luglio – MAROSTICA (VI) – Marostica Summer Festival

19 luglio – LANCIANO (CH) – Parco Villa delle Rose

03 agosto – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

06 agosto – BAIA DOMIZIA (CE) – Arena dei Pini

07 agosto – DIAMANTE (CS) – Tirreno Festival (Teatro dei Ruderi)

08 agosto – ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festival

10 agosto – CATANIA – Sotto il Vulcano Fest (Villa Bellini)

