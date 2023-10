Spirit de Milan: Gli appuntamenti dal 3 all’8 ottobre

In attesa di SWING’N’MILAN, il festival internazionale dello swing in programma dal 13 al 15 ottobre che quest’anno giunge alla sua undicesima edizione, lo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano), propone anche questa settimana tanti appuntamenti all’insegna del divertimento.

MARTEDÌ 3 OTTOBRE

Alle 22.00 – CA.BAR.ET BOH VISA: torna il cabaret con Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa. Musica, risate ed emozioni assicurate con ospiti a sorpresa da non perdere.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE

Lo Spirit de Milan rimane chiuso.

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con I BARLAFUS: trio giovane che vuole far rivivere e promuovere la tradizione cabarettistica e musicale lombarda. Principale fonte di ispirazione sono I Gufi e, dall’incontro con loro, è nata la collaborazione con Roberto Brivio in alcuni dei suoi spettacoli.

VENERDÌ 6 OTTOBRE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con RE-BEAT: band di giovani musicisti che ripercorrerà la beat generation, passando da Gianni Morandi a Caterina Caselli fino all’indimenticabile surf dei Beach Boys e alle colonne sonore di Pulp Fiction e Pretty Woman.

A seguire Dj Set con i 45 giri in vinile di Mariano Rano dj.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 7 OTTOBRE

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con MILANOANS E DALILA DEL GIUDICE: sul palco il jazz caldo della New Orleans di inizio Novecento e il repertorio di brani tratti dallo stile dixieland, attingendo anche alla tradizione dello swing degli anni ‘30 e ‘40.

A seguire Swing Dj set con Swinging Simon.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

DOMENICA 8 OTTOBRE

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – NOTA JAZZ CLUB.

Alle 22.00 – SPIRIT IN BLUES con VERONICA SBERGIA PRESENTA BAWDY BLACK PEARLS: Veronica Sbergia presenta il suo nuovo album solista, composto da 12 canzoni licenziose che raccontano 12 artista blues e jazz afroamericane degli inizi del ‘900.

Un racconto sulla libertà di essere se stesse e cantare della propria condizione senza peli sulla lingua, sulla nascita di una coscienza femminista nelle donne afroamericane della workingclass degli inizi del XX° secolo.

Dal 13 al 15 ottobre il festival internazionale dello swing SWING’N’MILAN torna con la sua undicesima edizione.

Un evento unico dedicato alla musica e alla cultura degli anni ’30 e ’40 con balli, musica live, e un’atmosfera vintage.

Le prevendite sono disponibili qui: https://www.swingnmilan.it/swingnmilan/biglietteria-serate/.

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina!

Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30). Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online.

Prenotazioni cena: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

