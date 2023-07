Questi i prossimi appuntamenti allo Spirit de Milan

MARTEDÌ 11 LUGLIO

Alle 19.30 – LA SCALA IN CITTÀ: lo Spirit de Milan ospita per il terzo anno La Scala in città con il concerto di Ottoni della Filarmonica della Scala (musiche di Dukas, Rimskij-Korsakov, Bellini, Bizet, Bernstein, Short). SOLD OUT.

Alle 22.00 – “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi”: protagonisti come sempre i Milano 5.0 Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO

Alle 22.00 – PERCHÉ CI VUOLE ORECCHIO – OPEN MIC: il palco dello Spirit si apre a tutti (cantanti e musicisti amatoriali e non) per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta. Per partecipare, bisogna prenotarsi al seguente link: https://forms.gle/BTnBy1VpqgnJdeFE6.

GIOVEDÌ 13 LUGLIO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con THE CADREGAS: il loro repertorio sconfina dai più antichi stornelli milanesi di fine ‘800 e le goliardiche canzoni da osteria dei primi del ‘900 fino ad arrivare a Cochi e Renato, Strehler, Enzo Jannacci e Dario Fo, con alcuni sconfinamenti regionali.

VENERDÌ 14 LUGLIO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con JANE JERESA: cresciuta nell’ambienta di musica afrobeat, rhythm and blues, high life, soul, disco, raggae, apala e gospel, oggi è una cantante e autrice soul, blues e funk residente a Pavia. È considerata a pieno titolo una voce emergente con grande impatto sulla scena italiana della musica soul, blues e funk.

A seguire Dj Set con Splendido Splendente by Andrea Amici.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 15 LUGLIO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT: nuova attesissima serata all’insegna dello swing allo Spirit de Milan!

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

DOMENICA 16 LUGLIO

Alle 22.00 – concerto di PASSEPARTOUT e MISTER RIPLEY: dopo aver incantato il Castello Sforzesco con lo spettacolo Bach to Django, i Mister Ripley, formati da due chitarre, violino e contrabbasso, porteranno allo Spirit il jazz manouche di Django Reinhardt e Stéphane Grappelli, al servizio della voce di Passepartout, vero e proprio punto di riferimento di francesità in Italia.

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina!

Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30). Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online.

Prenotazioni cena: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it

