Carta igienica sostenibile, di design e non solo

Carta igienica sostenibile, in cosa consiste ?

Sempre più spesso sentiamo parlare di sostenibilità, di attenzione verso l’ambiente, di rispetto. Una giovane azienda ha pensato all’ambiente e all’importante impegno della riforestazione, attraverso l’uso quotidiano della carta igienica. Se infatti viene cambiato il materiale con cui vengono realizzati i rotoli, si evita l’utilizzo della cellulosa e il conseguente disboscamento delle foreste. «Ma quant’è dura questa carta di bamboo? Questa è una delle domande spontanee che ci vengono poste. La risposta migliore rimane quella sensoriale e non delude mai.” La carta igienica Paff è realizzata al 100% con cellulosa di bamboo, naturalmente morbida, antibatterica e ipoallergenica. Il bamboo è una pianta fantastica, capace di crescere fino ad 1 metro al giorno e per questo considerata sostenibile per la produzione di carta rispetto all’uso di cellulosa vergine derivata dal legno. Inoltre, il bamboo assorbe fino a 20 volte più CO2 delle altre piante», commenta Gaël Guédon, co-founder di Paff

Carta igienica, le novità non riguardano solo l’ambiente

I rotoli che quotidianamente utilizziamo, da diversi anni, non hanno subito particolari variazioni. Tra i principali elementi differenzianti troviamo i veli da cui sono composti i rotoli, in genere due, tre o quattro veli, varietà di morbidezza e anche delle profumazioni. Le novità portate da questa giovane e dinamica azienda, riguardano invece tre punti fondamentali: l’utilizzo di cellulosa di bamboo e non la cellulosa vergine, la piacevole colorazione delle veline colorate che avvolgono e proteggono i rotoli e la possibilità di trasformare un semplice oggetto di uso quotidiano, in un oggetto di design, di arredo per la casa. Infine, il suo metodo di acquisto è basato su modelli flessibili e comodi per il consumatore, ovvero soluzioni di acquisto ricorrenti calibrate sul numero di persone nel nucleo familiare, abbonamenti.

Qual è l’ulteriore aiuto per l’ambiente ?

Oltre ad utilizzare la cellulosa di bamboo che garantisce ottimi standard di morbidezza, l’azienda Paff promuove un impatto positivo sull’ambiente e pianta un albero ogni 200 rotoli venduti. Ordinando i prodotti online non c’è poi la necessità di spostarsi in un supermercato e portare a casa del materiale ingombrante e confezionato nella plastica. Oltre alla carta igienica, vengono prodotti anche fazzoletti usa e getta, rotoloni asciugatutto usa e getta.

Quali sono le caratteristiche tecniche di questi rotoli ?

Ci sono tre fattori determinanti per dare un reale valore al prodotto da acquistare: il numero di rotoli, il numero di strappi e il numero di veli.

Nel nostro caso le confezioni sono composte da 24 rotoli e 48 rotoli, 300 strappi per il maxi rotolo e tre veli premium. Un consumatore deve considerare che un rotolo di carta igienica ad un velo corrisponde a bassissima qualità, due veli a qualità normale, tre veli corrisponde a qualità premium.

Perché questa azienda pensa all’ambiente ?

Vuole migliorare il futuro delle nuove generazioni, utilizzando materiali sostenibili di qualità, cellulosa di bamboo e packaging in carta riciclata, piantando un albero ogni 200 rotoli o prodotti venduti. I prodotti sono unici nel mercato Italiano e permettono di dare un tocco di stile nelle case e bagni dei clienti. In base all’arredamento del proprio bagno è possibile giocare sull’abbinamento dei colori, sull’armonia della cromoterapia, rendendo un oggetto di uso quotidiano più piacevole. «Nel mondo anglosassone e in Australia esistono già alcune realtà che promuovono un modello di vendita simile al nostro e che di fatto hanno validato questo approccio – ha commentato Pietro Pogliani, co-founder di Paff. La carta igienica è spesso considerata un argomento tabù; vogliamo sfatare questo mito e renderla un oggetto di arredo, che porti una nota di divertimento nelle case dei consumatori aiutando allo stesso tempo il Pianeta»

