La salute e il benessere della comunità sono al centro delle attività del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM. Con l’arrivo delle vacanze estive, il CISOM avvia il programma “Estate Sicura”, per assicurare un’estate protetta per tutti, promuovendo anche iniziative di prevenzione e screening gratuiti.

UN’ESTATE DI IMPEGNO E SOCCORSO: IL CISOM AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA SANITARIA NELLE LOCALITÀ BALNEARI

Questa estate i volontari CISOM saranno operativi in numerose località balneari – dalla Riviera ligure all’Isola dell’Asinara in Sardegna, dalla spiaggia della Riserva di Randello in Sicilia al litorale molisano, passando per l’Isola del Giglio e Livorno – con presidi sanitari gratuiti per i vacanzieri che popoleranno le spiagge. L’assistenza potrà arrivare, in alcune località, anche “dal cielo”, grazie a un Protocollo d’Intesa con la Capitaneria di Porto Guardia Costiera che vedrà il personale medico del CISOM, circa 50 persone tra medici, rianimatori, infermieri e soccorritori, prestare servizio di primo soccorso su vari turni a bordo di elicotteri e motovedette.

