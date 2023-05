Torna in fumetteria, in un nuovo cofanetto realizzato per questa edizione di ATTICA,

la serie in sei volumi di Giacomo Bevilacqua, una storia di azione e sentimento che attinge alla passione sfrenata del suo autore per il fumetto giapponese. Insieme un omaggio e una sfida che tengono il lettore col fiato sospeso dalla prima all’ultima pagina!

Attica, circondata da impenetrabili mura, è considerata la città più bella e moderna del ventunesimo secolo. Ma al di là della propaganda, ben gestita dal Presidente Ino, Attica nasconde una verità diversa e crudele.

Per questo, cinque ragazzi dagli strani poteri uniranno, loro malgrado, le proprie strambe personalità per compiere un’impresa folle: radere al suolo le mura della città e ucciderne il Presidente! Il tutto cercando di non farsi ammazzare. O di non ammazzarsi a vicenda…

Il cofanetto sarà disponibile anche in una versione Variant, in vendita esclusivamente nel sito di Manga Yo! e sullo Shop online di Sergio Bonelli Editore.

Oltre a un diverso disegno del cofanetto, la Variant contiene il primo volume della serie con esclusiva copertina Variant.

https://www.facebook.com/SergioBonelliEditoreUfficiale/

https://shop.sergiobonelli.it/attica/2023/04/12/libro/attica-la-serie-completa-1022970/

https://shop.sergiobonelli.it/attica/2023/04/12/libro/attica-la-serie-completa-variant-1022971/

