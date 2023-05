Lana Del Rey pubblica il nuovo singolo “Say Yes To Heaven”,

che segue l’uscita del suo nono album in studio acclamato dalla critica e dal pubblico, Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd.

Il nuovo brano non fa parte del disco ed è uscito ora sulle piattaforme digitali in tutto il mondo. ‘Say Yes To Heaven’ ha una storia particolare: è stato co-scritto con Rick Nowels nel 2012 e originariamente registrato per l’album Ultraviolence.

La traccia è trapelata online nelle ultime settimane ed è diventata virale su TikTok, dove i fan in tutto il globo della superstar hanno cominciato a chiederne la pubblicazione ufficiale.

Quest’estate Lana del Rey si esibirà in due show sensazionali in Gran Bretagna: sarà headliner al celebre Glastonbury Festival il 24 giugno e successivamente canterà al BST Hyde Park il 9 luglio, accompagnandosi con vari ospiti speciali che saliranno sul palco con lei e verranno annunciati prossimamente.

Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd è il sesto album ad andare alla #1 nella classifica inglese ed è diventato l’album a vendere copie più velocemente del 2023 ad oggi e con il maggior numero di copie e stream nella prima settimana.

In Gran Bretagna è la quinta artista femminile ad aver avuto più album alla numero 1 in classifica dietro solo a Madonna, Taylor Swift, Kylie Minogue e Barbra Streisand.

In Italia l’album ha debuttato nella top10 degli album più venduti (classifica FIMI/GFK). Il nuovo album è stato co-prodotto da Lana con Mike Hermosa, Jack Antonoff, Drew Erickson, Zach Dawes e Benji e contiene le collaborazioni con Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis e SYML.

universalmusic.it

