I materiali utilizzati nella produzione dei tubi industriali: vantaggi e svantaggi

La produzione di tubi industriali si basa sull’uso di tre materiali principali: l’acciaio inox, il silicone e i polimeri, con riferimento in particolare al PTFE. I tubi in acciaio inox, nello specifico, offrono molteplici vantaggi in termini di resistenza, soprattutto perché le ottime performance da questo punto di vista sono abbinate a un peso contenuto. I tubi realizzati con questo materiale, inoltre, vantano ulteriori caratteristiche degne di interesse: per esempio una resistenza alla corrosione eccellente, ma anche la capacità di adattarsi e di resistere a un range di temperatura molto ampio, compreso tra i 270 gradi sotto zero e i 700 gradi.

Le peculiarità dei tubi industriali in acciaio inox

Ancora, i tubi industriali in acciaio inox si fanno apprezzare nel settore produttivo per la loro resistenza alla rottura, all’abrasione, all’umidità e al fuoco. Sono in grado di assorbire i rumori e le vibrazioni, come quelli che provengono dai motori, dai compressori e dalle pompe, e possono essere realizzati anche in maniera da risultare flessibili. Che siano rigidi o meno, questi tubi in metallo fanno della versatilità uno dei propri punti di forza, e per questo possono essere usati in tanti settori industriali diversi.

Una soluzione alternativa: i tubi in silicone

Altrettanto performanti, seppur per specifiche tecniche diverse, si rivelano i tubi industriali in silicone. Numerosi sono i vantaggi che questo materiale è in grado di offrire, e uno dei più significativi è la stabilità termica. Stiamo parlando, infatti, di tubi che assicurano una completa operatività in una fascia di temperatura compresa tra i 100 gradi sotto zero e i 300 gradi, senza che le loro caratteristiche meccaniche e fisiche vengano compromesse o comunque modificate. Resistenti ai solventi, agli oli e al vapore, i tubi in silicone denotano anche un’eccellente resistenza all’acqua e agli agenti atmosferici.

Le caratteristiche del silicone industriale

Il silicone industriale che viene utilizzato per la produzione dei tubi è un isolante elettrico ottimo; tra le altre sue proprietà si ricordano la bassa reattività chimica e la ridotta conduttività termica. Il silicone è un materiale atossico e poco infiammabile, ma soprattutto ha un grande pregio: la durata nel tempo. Viene usato, non a caso, non solo per i tubi, ma anche per molte altre applicazioni, alla luce del fatto che può essere utilizzato, processato e industrializzato con grande semplicità. E se è vero che le proprietà estetiche del silicone sono poco rilevanti se si parla di tubi industriali, è altrettanto vero che non si può non mettere in evidenza la sua compatibilità con altri materiali come l’acciaio, l’alluminio, il legno o la plastica.

I tubi in PTFE

I tubi in PTFE, come quelli realizzati da Unigasket, hanno a loro volta caratteristiche molto interessanti. Il polimero di cui sono composti (anzi, per essere più precisi il fluoro polimero) è contraddistinto da un coefficiente di attrito ridotto; inoltre vanta doti di resistenza eccellenti rispetto agli agenti esterni. Da sempre il PTFE viene ritenuto uno dei materiali plastici che garantiscono la maggiore stabilità termica: in effetti non si riscontrano decomposizioni strutturali fino ai 260 gradi di temperatura. Caratterizzato da un elevato livello di antiadesività, il PTFE che viene utilizzato per i tubi resiste sia alle alte che alle basse temperature, con un range di operabilità compreso tra i 200 gradi sotto zero e, come si è accennato, i 260 gradi. La resistenza alla compressione, poi, è una delle caratteristiche meccaniche di maggior rilievo di questo materiale.

Quali benefici offrono i tubi in polipropilene

Di certo nel settore delle tubazioni i materiali plastici si sono affermati nel corso del tempo non solo grazie alle notevoli performance che i polimeri sono in grado di assicurare, ma anche in virtù dei vantaggi commerciali ad essi correlati. Un discorso che risulta ancora più valido se si fa riferimento al polipropilene, materiale che da poco viene utilizzato per la produzione di tubazioni. Ebbene, questi elementi mettono in evidenza una straordinaria efficacia in virtù della loro limitata rugosità interna, da cui scaturiscono meno accumuli e un attrito ridotto. Ne derivano benefici consistenti per tutto l’impianto, che così beneficia di una durata di vita maggiore, mentre il sistema risulta poco stressato. Ecco spiegata la ragione per la quale c’è bisogno di una minore quantità di energia per consentire il passaggio di fluidi e acqua nella tubazione, con una riduzione dei costi di utilizzo e un miglioramento del livello di efficienza.

Polimeri: perché sono la scelta ideale per le tubazioni

I polimeri sono ideali per la produzione di tubazioni in quanto non sono esposti a fenomeni di corrosione. Sono economici, come ben sanno tutti gli addetti ai lavori, e si caratterizzano per una resistenza chimica più elevata rispetto a quella che viene offerta dal metallo.

