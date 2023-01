I Gemelli di Guidonia proseguono il loro tour nazione nei teatri con lo spettacolo “Tre per 2” Tra Radio e Tv. Quattro le imperdibili date in Lombardia, Garbagnate (Cinema Teatro Italia 19/01), Mandello (Teatro De Andrè 20/01), Gallarate (Teatro Condominio 21/01), Assago (Teatro Repower 20/02).

Uno spettacolo che intreccia tanta musica e comicità coinvolgenti.

Protagonisti del successo in radio e tv di “Happy Family”, il programma di Rai Radio 2 condotto con Ema Stockolma, il trio Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino porterà sul palco un mix frizzante e divertente basato sull’ironia musicale, tra gag e imitazioni esilaranti e coinvolgenti.

Vincitori dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, I Gemelli di Guidonia hanno come marchio di fabbrica la capacità di cogliere le infinite possibilità che offrono le 7 note e le inclinazioni comiche.

Lo spettacolo racconta la loro storia, fin da quando, ancora bambini, cantavano e facevano imitazioni. E, come sempre, un occhio all’attualità, che nelle mani e nelle voci dei Gemelli di Guidonia diventa occasione per ridere e per giocare insieme al pubblico. Non mancheranno poi aneddoti riferiti ai grandi protagonisti della televisione, dalla quale ogni settimana danno vita a performance straordinarie. Un modo per conoscere i cantautori del passato e del presente, interpretati e avvicinati con grande rispetto. Divertimento, dunque, e tante emozioni, accompagnati da un trio di voci che si intersecano in maniera perfetta. I Gemelli di Guidonia, un talento moltiplicato per tre.

