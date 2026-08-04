Novate, a settembre la 13a edizione di Monologhiamo

Domenica 20 settembre arriva a Novate la tredicesima edizione di Monologhiamo. Si svolgerà al parco Brasca e al giardino dell’Oasi San Giacomo torna l’appuntamento con il primo festival del monologo in Italia, giunto quest’anno alla tredicesima edizione.

Dalle 15.30, negli spazi verdi retrostanti il palazzo del municipio più persone reciteranno testi inediti, grandi classici, suoneranno, contemporaneamente, uno su ogni palco, riportando il teatro ad una dimensione di contatto umano, riavvicinando il pubblico a una forma di narrazione antica, vera e straordinariamente attuale.

Monologhiamo permetterà di vivere l’esperienza della parola radicata nel corpo scoprendo la prossimità con gli attori in un contesto diametralmente opposto a quello della comunicazione contemporanea fatta di strumenti la cui mediazione, spesso, estranea dalla realtà, permettendo a chi ascolta di assaporare il piacere della narrazione di storie e l’incontro con le persone.

La partecipazione é gratuita e gli spettatori passeggiando tra i palchi, scelgono dove fermarsi. Un parco, bancali di legno per i palchi e scenografie semplici, fanno da cornice alle performance dei monologhisti. Un treppiede accanto ad ogni palco, segnala l’attore e il monologo in atto. L’evento si concluderà alle 18.30 e testimonial dell’edizione 2026 di Monologhiamo sarà Roberto Anglisani, attore, narratore e regista.

Gli organizzatori sono il Comune di Novate, l’associazione Amici della Biblioteca Villa Venino, il Circolo Sempre Avanti Angelo Airaghi. Il Festival si svolge all’aperto e si terrà anche in caso di pioggia, gli organizzatori valuteranno se riorganizzare i palchi all’interno di alcuni luoghi coperti. L’iscrizione al Festival è aperta a tutti senza limiti di età, anche agli allievi delle scuole di teatro.

Le scuole di teatro che iscriveranno un minimo di 10 allievi potranno avere un palco a loro dedicato. Gli attori possono anche essere esenti dall’iscrizione Siae. Per la partecipazione viene richiesto un contributo di dieci euro per sostenere l’organizzazione del Festival. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.novatecult.it oppure chiamare l’ufficio cultura al numero: 02.35473272.

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