Teatro Civico di Rho 130mila euro per il progetto “Opera lirica e comunità”

Ammonta a 130.000 euro il contributo di Fondazione Cariplo alla Fondazione Teatro Civico Roberto de Silva di Rho per il progetto “Opera lirica e comunità”, nell’ambito del bando “Ponti culturali”. Il progetto nasce dal filo conduttore delle azioni del Teatro Civico: la cultura, per generare valore, deve poter raggiungere tutti. L’opera lirica, spesso percepita come un linguaggio distante, complesso o riservato a pochi, viene qui riportata al centro della vita collettiva come patrimonio comune, capace di parlare alle emozioni, alla memoria e alla sensibilità di pubblici diversi. Giovani, famiglie, scuole, associazioni, cittadini curiosi e nuovi spettatori sono invitati a entrare in relazione con la lirica non come spettatori passivi, ma come parte attiva di un percorso di scoperta.

“La forza del progetto sta nel suo sguardo plurale – spiega Fiorenzo Grassi, Direttore della Fondazione Teatro di Rho – Il pluralismo non è soltanto un obiettivo dichiarato, ma il principio che orienta l’intero percorso: rendere il teatro un luogo capace di accogliere identità, generazioni, esperienze e provenienze differenti. La collaborazione con scuole, biblioteche, associazioni e realtà del territorio diventa così una leva fondamentale per costruire relazioni durature, superare barriere economiche e simboliche e promuovere una partecipazione culturale più ampia e consapevole”.

Due i titoli proposti nella stagione 2026/2027, attorno ai quali prenderanno forma guide all’ascolto, laboratori, incontri divulgativi, prove aperte e attività diffuse nel territorio, pensate per accompagnare il pubblico dentro il linguaggio dell’opera e renderlo più vicino, comprensibile e vivo. Il Teatro di Rho, dunque, si propone come un luogo in cui la bellezza non resta confinata al palcoscenico, ma diventa esperienza condivisa, strumento di inclusione e possibilità concreta di crescita collettiva.

“Il Comune di Rho ha sostenuto la partecipazione al bando di Fondazione Cariplo e l’esito rappresenta un altro successo per la sala di piazza Jannacci – commenta l’assessora alla Cultura e al Teatro Valentina Giro – Il nostro Teatro ha conquistato ormai uno spazio importante nel panorama dell’area milanese e questo riconoscimento lo conferma: il legame con il territorio si rafforza con questi progetti che guardano alle scuole e ai giovani. L’interesse per la lirica è stato manifestato fin da subito e sono nate anche produzioni innovative: l’acustica della sala rende tutto più attrattivo e quanto finora avviato spinge a proseguire su questa linea”.

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