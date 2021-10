Viola Sarà ospite al Salon di Tedx Vicenza

Viola, uno dei volti più conosciuti su TikTok

La cantautrice che solo negli ultimi due mesi ha superato 12 milioni di visualizzazioni grazie alle sue canzoni che con ironia e sagacia affrontano diverse tematiche legate all’attualità, alla società e alle nuove generazioni, apprezzate anche da volti noti come Fedez, sarà ospite al prossimo TEDxSalon di Vicenza a tema Verità, in programma il 10 ottobre, in veste di speaker e perfomer.

Nel suo talk Viola rifletterà sul cambiamento del mercato discografico e il ruolo dei social nell’ambito musicale, che sempre di più costituiscono un nuovo veicolo promozionale. Le piattaforme social, ormai, sono anche lo specchio di ciò che accade nel mondo e raccontano l’evoluzione della società.

Uguaglianza, parità di diritti, lotta al razzismo e all’omofobia sono alcune delle tematiche che le nuove generazioni affrontano apertamente anche sui social network, attraverso diverse forme di espressione, come la musica; quindi, il talk di Viola si soffermerà anche sull’utilizzo di questi strumenti per approfondire il dibattito online in maniera libera e personale.

Viola e i social

“I social sono ormai uno strumento potentissimo per veicolare le informazioni. TikTok in particolare sta spopolando tra le nuove generazioni: la brevità dei video è una forma di comunicazione veloce ed efficace. Tutto questo può portare a una mancanza di concertazione e di attenzione, ma allo stesso tempo può essere fonte di creatività e dare vita a nuove forme di espressione – racconta Viola – Al TEDx Salon di Vicenza racconterò la mia esperienza che mi ha vista arrivare a pubblicare il mio primo singolo “Se ti va” proprio grazie a un video diventato virale su TikTok. I miei video cercano di raccontare la realtà dal punto di vista della mia generazione: siamo al centro di cambiamenti sociali importanti e vogliamo esprimere le nostre opinioni, cercando la verità, senza limitazioni ideologiche».

Viola: “Se ti va”, un successo crescente

“Se ti va”, che sarà eseguito insieme ad altri brani nel corso della partecipazione al TEDxSalon, nasce proprio da un video diventato virale e che ha raggiunto quasi 2 milioni di visualizzazioni su TikTok. Una canzone scritta diverso tempo prima da Viola, che si scaglia con i pregiudizi e i luoghi comuni.

Il successo crescente di “Se ti va” sui social ha fatto sì che il produttore Marco Cavaliere contattasse Viola e da questo incontro virtuale nascesse il brano che è stato lanciato ufficialmente sul mercato lo scorso luglio (https://li.sten.to/setiva).

“Se ti va” è una canzone parlata, una delle peculiarità artistiche di Viola, caratterizzata da uno sguardo riflessivo e allo stesso tempo sulla società di oggi, come molti altri brani scritti dalla cantautrice.

