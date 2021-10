Sergio Bonelli Editore presenta Zagor. Supermike

Zagor. Supermike per la prima volta in un’edizione deluxe

Il celebre personaggio creato da Guido Nolitta e realizzato graficamente da Gallieno Ferri torna in libreria e in fumetteria in una delle sue storie più amate Zagor. Supermike, che lo vede costretto a battersi in una serie di ardue prove contro Supermike.

Si chiama Mike Gordon, ma si è meritato il soprannome di Supermike perché eccelle in qualsiasi impresa si cimenti. Arrivato a Darkwood, Mike si scontra con Zagor e viene battuto.

Zagor. Supermike: la trama

Per vendicarsi, vuole non solo sconfiggere ma screditare Zagor di fronte ai rappresentanti delle tribù e dei militari.

Lo Spirito con la Scure deve accettare la sfida e affrontare l’avversario in una serie di prove di abilità, forza e coraggio: chi vincerà sarà il nuovo signore di Darkwood. Ma si arriva al pareggio e si va allora alla settima prova: un duello all’ultimo sangue…

L’introduzione del volume cartonato e a colori è firmata da Moreno Burattini.

