Dopo 500 repliche e quasi due anni di assenza da Milano, TAM Teatro Arcimboldi Milano è lieto di ospitare domenica 23 Ottobre, Caveman l’uomo delle caverne, l’esilarante spettacolo con Maurizio Colombi che riflette e ironizza sulle dinamiche e i conflitti del rapporto di coppia tra uomo e donna… e non solo.

Cosa è cambiato dopo la drammatica pausa di questi ultimi due anni all’interno delle coppie? Il mondo maschile e quello femminile, come sempre, sono in divenire, ma la reclusione forzata ci ha portato a riflessioni importanti che hanno cambiato il nostro essere, le nostre passioni e le nostre unioni.

Caveman svela tutti quei segreti, importanti o meno, all’interno di ogni coppia e ci mostra un mondo occidentale sempre più fluido, meno conservatore e meno legato al nucleo familiare

Il monologo, nato oltreoceano con il nome Defending the Caveman, tradotto in più di 15 differenti lingue ed esportato in 30 paesi nel mondo, è già stato visto da oltre 10 milioni di spettatori.

Questo sguardo preistorico alla battaglia dei sessi è uno studio umoristico che affronta le dinamiche di coppia, spingendo, con forte impronta ironica, sulle incomprensioni tra uomo e donna e su come tali differenze possano creare fraintendimenti.

È prima di tutto la capacità di ‘identificarsi’ nelle storie che scatena le risate della gente.

Caveman, opera teatrale originale scritta da Rob Becker, commediografo e protagonista della versione statunitense, è frutto di tre anni di studi di antropologia, preistoria, psicologia, sociologia e mitologia, ed è stata portata sul palco per la prima volta nel 1995 allo Helen Hayes Theater di New York, diventando, dopo 2 anni e 702 performances, il monologo di più longevo nella storia di Broadway.

La versione italiana porta la firma di Teo Teocoli alla regia ed è interpretata da un sorprendente Maurizio Colombi, attore, cantante nonché regista del record di incassi Peter Pan, il Musical edi We Will Rock You, il musical interamente dedicato ai Queen.

Biglietti disponibili su

teatroarcimboldi.it

ticketone.itInfoline:info@teatroarcimboldi.it Website: teatroarcimboldi.it Facebook: facebook.com/teatroarcimboldimilano Instagram: instagram.com/teatroarcimboldimilano Altri articoli di teatro su Dietro La Notizia