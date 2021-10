“Live at jedi sound studio” l’EP di Leo Pari

Venerdì 15 ottobre, Leo Pari è tornato con l’EP “Live at jedi sound studio” (Neverending Mina/Artist First), disponibile in streaming e in digitale al seguente link: leopari.lnk.to/LiveatJediSoundStudio

Per l’occasione è disponibile online anche il video del singolo “Matrioska”, nella nuova versione live in acustico, con la regia di Paolo Blarzino e Yosif Keshk: youtu.be/gccji2U1VAs

All’interno dell’EP sono presenti 4 brani, rivisitati in chiave live, estratti dall’album “Stelle Forever”, che ha ricevuto grande consenso tra il pubblico e la critica.

“Abbiamo registrato alcuni brani di Stelle Forever dal vivo nel mio studio del cuore, il Jedi Sound Studio – racconta Leo Pari – Sono stati giorni meravigliosi in cui ho sentito finalmente come saranno le canzoni durante i concerti, e sono rimasto veramente affascinato dal suono che questa band incredibile mi ha aiutato a realizzare. L’EP è il risultato di questa magica session, dalla quale abbiamo deciso di estrarre 4 brani”.

Con “Live at jedi sound studio” Leo Pari inizia un racconto acustico e intimista con il suo ascoltatore, portandolo in un viaggio introspettivo, un percorso diverso dai sound a cui lo ha abituato nell’ultimo periodo. Vi è un ritorno alla musica suonata e per l’occasione l’EP è stato registrato in un luogo caro all’artista, il Jedi Sound Studio di Roma, con la regia di Jesse Germanò.

In questo nuovo viaggio non poteva che farsi accompagnare da musicisti d’eccezione, che hanno lavorato negli anni con molti artisti del panorama indie cantautorale italiano come Franco 126 e Giorgio Poi: Matteo Domenichelli (basso e synth), Simone Guzzino (chitarra e synth) e Francesco Aprili (batteria).

Di seguito la tracklist dell’EP:

1. Matrioska [Live at Jedi Sound Studio]

2. Piazza Bologna [Live at Jedi Sound Studio]

3. Le Cose Tra Noi Due [Live at Jedi Sound Studio]

4. Dobermann [Live at Jedi Sound Studio]

Note biografiche

Leo Pari come autore ha firmato canzoni come “Vorrei cantare come Biagio” di Simone Cristicchi, “Meglio di notte” di Francesco Renga e “Superbowl” di Elodie; in qualità di produttore ha lavorato al primo album di Gazzelle “Superbattito”; come musicista si è fatto conoscere dal grande pubblico suonando le tastiere in tour con i Thegiornalisti.

A gennaio è uscito il suo ultimo album “Stelle Forever”, che ha ricevuto grande consenso dal pubblico e dalla critica. Di recente ha collaborato come autore con Malika Ayane per il suo album “Malifesto” e ha scritto alcuni brani per l’album di Vipra.

Tra gli ultimi lavori che portano la sua firma ci sono due brani scritti per Giulia Penna (“Savana” e “Superstiti”) e il singolo dal titolo “Avvicinandoti” per i Tiromancino, uscito venerdì 8 ottobre.

