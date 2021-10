L’Accademia Ucraina di Balletto torna al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 24 Ottobre, per un appuntamento d’eccezione: Biancaneve e i sette nani, balletto di repertorio classico che ha già registrato il sold out per due anni di fila.

Realizzato per la prima volta in questa versione al teatro dell’Opera di Kiev nel 1975, lo spettacolo è una produzione dedicata alle famiglie con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al mondo del teatro e della danza attraverso la famosissima e amatissima fiaba dei Fratelli Grimm.

Gli animali del bosco, i fiori e le piante prenderanno vita e porteranno il pubblico nel magico mondo di Biancaneve, mentre i sette buffi nani saranno protagonisti di momenti di grande divertimento e risate.

Le appassionanti note musicali e i vivaci e colorati costumi completeranno questo classico del balletto che saprà affascinare tutti gli spettatori in sala.

Sempre presente nelle stagioni dei teatri dell’est e forse meno conosciuto in Europa, Biancaneve è stato messo per la prima volta in Italia nella stagione 2016/2017 proprio al TAM, dagli allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto, unica in Italia a detenerne i diritti originali.

Quest’anno torna a grande richiesta e vedrà nel ruolo di Biancaneve e del Principe rispettivamente Tatiana e Nicolai Nazarchevici, primi ballerini del Teatro dell’Opera della Moldavia.

Teatro Arcimboldi Milano:

Biancaneve e i sette nani

Domenica 24 Ottobre 2021–

ORE 11.00 E ORE 16.00

Prevendite Biglietti disponibili su

teatroarcimboldi.it

www.ticketone.it

Infoline:info@teatroarcimboldi.it

Website: teatroarcimboldi.it

Facebook: facebook.com/teatroarcimboldimilano

Instagram: instagram.com/teatroarcimboldimilano

Altri articoli di Teatro su Dietro La Notizia