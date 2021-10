Spirit de Milan | Sul palco Davide Van De Sfroos e Bungaro

Rock Files Live! di LifeGate Radio & Spirit de Milan presentano “Cantautori a confronto” con Davide Van De Sfroos e Bungaro

Lunedì 11 ottobre – ore 22:30 – Spirit de Milan via Bovisasca, 59 – Milano

Nuova puntata di Rock Files Live! di LifeGate Radio, lunedì 11 ottobre allo Spirit de Milan (via Bovisasca, 59 – ingresso libero, iscrizione sul form), con “Cantautori a confronto”.

Spirit de Milan, canzoni d’autore

Dalle 22:30, Ezio Guaitamacchi presenta due mondi e modi diversi di approcciarsi alla canzone d’autore. Sul palco Davide Van De Sfroos con il suo nuovo disco “Maader Folk”, primo di inediti del cantautore laghé, a sette anni di distanza dall’ultimo lavoro discografico. Con lui Bungaro, che racconterà la genesi del suo ultimo album “Entronauta”, e suonerà dal vivo alcuni dei brani più rappresentativi.

Spirit de Milan, musica canzoni e dialetto

Sarà sempre lo Spirit de Milan a far da cornice agli artisti di Rock Files Live! con la sua atmosfera sincera della vecchia Milano, tra musica, canzoni e dialetto: quella jazz degli anni del proibizionismo americano o l’atmosfera del Derby dove nasceva il cabaret a Milano. Un locale capace di offrire ogni sera un’esperienza unica e diversa, dalle serate Ye Ye anni settanta alla milonga classica in stile Buenos Aires, tutto tra buon cibo e cocktail di altissimo livello

L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti prima delle 22:00.

Per partecipare basta compilare l’apposito form in esclusiva sul sito www.lifegate.it.

Il best off della serata verrà riproposto in onda su LifeGate Radio (in FM in Lombardia, Piemonte e Liguria) online e in anteprima on demand su Spreaker, Spotify e sulle altre piattaforme di streaming.

Per ulteriori informazioni: rockfiles@lifegate.it

