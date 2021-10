Rai2: ecco il cast de “Il Collegio 6”. Questa edizione viaggia nel 1977. Da martedì 26 ottobre, in prima serata

Venti studenti sulla soglia del 1977, un anno innovativo che ha segnato la svolta economica e sociale del Paese, completata nel decennio successivo. Saranno loro a varcare i cancelli del collegio “Regina Margherita” di Anagni (FR) per formare la classe protagonista della sesta edizione de “Il Collegio”, il programma realizzato da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia, nato come un esperimento sociale e diventato un cult del piccolo schermo. Il debutto sarà il 26 ottobre, in prima serata, su Rai2.

“Il Collegio 6”, gli allievi

I nuovi allievi sono: (dall’alto: prima fila da sinistra verso destra) Sara Masserini (16, Colzate – Bg), Alessandro Giglio (15, Torino), Gaia Cascino (16, Roma), Giovanni Junior D’ambrosio (15, Napoli), Federica Cangiano (14, Napoli), Davide Maroni (16, Nova Milanese – Mb).

(Seconda fila da sinistra verso destra) Vincenzo Rubino (16, Bari), Rebecca Parziale (14, Genova) Lorenzo Sena (14, Viareggio – Lu), Maria Sofia Pia Federico (16, Valmontone – Roma), Cristiano Karol Russo (15, S. Pietro Vernotico – Br), Sveva Accorrà (14, Monza), Simone Casadei (16, Coriano – Rn).

(Terza fila da sinistra verso destra) Beatrice Genco (14, Paderno Dugnano – Mi), Filippo Romano (14, Scandicci – Fi), Elisa Cimbaro (14, Tarvisio – Ud), Edoardo Lo Faso (16, Catania), Valentina Comelli (15, Zone – Bs), Raffaele Fiorella (15, Barletta – Bt), Anastasia Podeschi (16, Santarcangelo Di Romagna – Rn).

I venti protagonisti lasceranno le abitudini della vita moderna e i loro tanto amati social media per tornare al mondo analogico della radio, del Super 8, del vinile e delle radio libere.

“Il Collegio 6”, gli insegnanti

Ad attenderli in classe, ci saranno come sempre: Andrea Maggi, insegnante di italiano; Maria Rosa Petolicchio, insegnante di matematica e scienze naturali; Luca Raina, storia e geografia e l’insegnante di educazione artistica, Alessandro Carnevale. Immancabile il Preside, Paolo Bosisio.

A raccontare e ad accompagnare le avventure dei giovani studenti durante le 8 puntate del programma sarà la voce di Giancarlo Magalli.

Su RaiPlay gli appassionati del programma potranno scoprire in esclusiva dal 5 ottobre i divertenti provini che, grazie a domande di “cultura generale”, hanno permesso di individuare il cast. Dall’ 11 ottobre saranno online le Backstories che sveleranno le passioni e i talenti dei protagonisti della nuova edizione.

Il Collegio 6 è stato registrato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso.

