In occasione della celebrazione del 25° anniversario dei Pokemon il 15 ottobre è pubblicato da Capitol Records “Pokémon 25: The Album”. Il progetto è parte della campagna musicale di The Pokémon Company International in collaborazione con Universal Music Group.

Wanna Be with You (versione Pokémon 25)”, una cover a sorpresa della hit anni 90 degli Hootie and the Blowfish, eseguita per la prima volta durante il concerto virtuale di Musica P25 nel febbraio 2021. L’icona pop Katy Perry ha poi svelato lo scorso maggio il singolo originale dell’album, “Electric” .

Nuovi brani di Vince Staples (“Got ’Em”), Cyn (“Wonderful”) e Mabel (“Take It Home”) inclusi in The Red EP sono arrivati ad agosto, insieme a “Game Girl” di Louane. La compilation include anche nuovi brani di J Balvin, Lil Yachty, Jax Jones con Sinead Harnett, Yaffle (Artista/produttore giapponese risiedente a Tokyo) e Tierra Whack, oltre alle versioni alternative dei brani di ZHU di The Red EP, incluse in The Blue EP.

Lil Yachty, uno degli ultimi artisti ad aver annunciato il proprio contributo a questo fantastico album, commenta la collaborazione con Pokémon così: “Sono un fan sfegatato di Pokémon da sempre e quando ho saputo dell’opportunità di collaborare all’album, l’ho colta al volo. Il pezzo che ho scritto per l’album, “Believing”, mi piace da morire e spero entrerà nel cuore di tutti quei fan che sono pronti a inseguire i propri sogni.”

I fan possono ricevere tutti gli aggiornamenti su Musica P25 e le altre iniziative del franchise sul sito del 25° anniversario di Pokémon: Pokemon.it/25.

Tracklist dell’album Pokémon 25

1. Katy Perry – Electric

2. Jax Jones – Phases (con Sinead Harnett)

3. Mabel – Take It Home

4. Lil Yachty – Believing

5. J Balvin – Ten Cuidado

6. Cyn – Wonderful

7. Vince Staples – Got ’Em

8. Louane – Game Girl

9. Tierra Whack – Art Show

10. Post Malone – Only Wanna Be With You (versione Pokémon 25)

11. Yaffle – Reconnect (feat. Daichi Yamamoto & AAAMYYY)*

12. Mabel – Take It Home (ZHU Remix)

13. Cyn – Wonderful (ZHU Remix)

14. Vince Staples – Got ’Em (ZHU Remix)

*Digital album only

