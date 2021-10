Da oggi, venerdì 15 ottobre, è disponibile in formato fisico e in digitale “Exotica”(Columbia/Sony Music), il nuovo album del dj/producer multiplatino PURPLE DISCO MACHINE (pdmexotcia.lnk.to/album)

“Exotica” rende omaggio agli anni ’80 e a tutti gli artisti che hanno ispirato Purple Disco Machine a creare la sua musica, avviandolo sulla strada del successo.

I 14 brani del disco sono influenzati dal synth pop del Regno Unito, dall’italo disco di Giorgio Moroder, dal funk di Prince, dall’anima elettronica R&B di Luther Vandross & Jam & Lewis e dal sound di George Michael e Quincy Jones. “Exotica”, inoltre, racchiude tutti i groove, le chitarre e le linee di basso tipiche delle produzioni del dj e producer tedesco.

“Exotica” include le hit “Hypnotized”, “Fireworks” e l’ultimo singolo attualmente in radio “Dopamine”, che ha conquistato la #1 della classifica Dance di Earone per 4 settimane consecutive e la Top 3 dell’airplay radiofonico.

“Hypnotized” ha totalizzato più di 250 milioni di stream e ha conquistato la certificazione 4X PLATINO in Italia, Polonia e Svizzera. È stato il brano più ascoltato in radio nel 2020 secondo la classifica Earone e il brano internazionale più venduto del 2020 (FIMI/GFK).

“Fireworks” ha seguito il trend del suo predecessore con oltre 70 milioni di stream, ottenendo la certificazione PLATINO e conquistando la #1 in radio in Italia per 3 settimane consecutive, la #1 in Germania e la #5 nella classifica radiofonica europea. Il brano, inoltre, ha raggiunto la #1 in Germania e la #3 in Italia, Danimarca e Austria nella classifica di Shazam.

Questa la tracklist dell’album:

“Can’t Get Enough”, “At The Disko”, “Fireworks”, “Don’t Stop”, “Dopamine”, “I Remember”, “Opposite Of Crazy”, “Hypnotized”, “Loneliness”, “Hands To The Sky”, “Money Money”, “Playbox”, “Exotica”, “Wanna Feel Like A Lover”.

Con quasi 1 MILIARDO di stream e oltre 9 MILIONI di ascoltatori mensili su Spotify, Purple Disco Machine (nome d’arte nato dal collage di Prince e di Miami Sound Machine) continua a confermarsi all’altezza della sua 2a posizione nella classifica “Beatport Artist of All Time”.

Con una serie di remix degni di nota per artisti del calibro di Dua Lipa, Mark Ronson, Foals, Calvin Harris, Fatboy Slim, Sir Elton John, Royal Blood, Lady Gaga & Ariana Grande, Duke Dumont e Diplo & SIDEPIECE, insieme ai suoi brani originali “Body Funk”, “Dished (Male Stripper)”, e “Devil In Me feat Duane Harden & Joe Killington” dal suo album di debutto “Soulmatic”, Purple Disco Machine si rinnova e si supera di volta in volta

