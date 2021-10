La cantante norvegese Aurora ha annunciato il suo attesissimo nuovo album, The Gods We Can Touch, il terzo realizzato in studio che sarà pubblicato su etichetta Decca il 21 gennaio 2022. L’uscita è preceduta dal singolo Giving In To The Love disponibile da oggi.

The Gods We Can Touch è un album elegante e celestiale, ma provocatorio, sulla vergogna, il desiderio e la moralità, tutti visti attraverso il prisma narrativo della mitologia greca. In ognuna delle 15 canzoni dell’album incontriamo un dio diverso.

Aurora afferma: “La porta spirituale tra l’umanità e gli dei è un concetto molto complicato. Nelle mani giuste la fede può diventare la cosa più bella, che arricchisce e affascina, ma nelle mani sbagliate può diventare un faro di guerra e morte. Una cosa che mi ha sempre infastidito è l’idea che nasciamo inadeguati e, dovendo ritenerci degni, sopprimiamo le forze dentro di noi che ci rendono umani.

Non perfetti, non impeccabili, semplicemente umani. Sarebbe bello se potessimo trovare questo potere divino in noi stessi, mentre rimanendo attaccati e sedotti dalle meraviglie del mondo. La carne, il frutto e il vino. Penso che sia questo che mi intriga delle divinità greche. Gli dei del mondo antico. Perfettamente imperfetti. Quasi alla nostra portata. Dei che quasi possiamo toccare.”

La cantante norvegese pubblica anche il suo nuovo singolo: Giving In To The Love.

La traccia è caratterizzata da un ritmo martellante, positivo, e mette in mostra la sua voce, acuta ed eterea al tempo stesso. “Stavo pensando a Prometeo e a come ha rubato il fuoco per dar forma a noi, gli umani” afferma Aurora a proposito del brano ”Mi sembra che a volte dimentichiamo che siamo creature viventi, capaci di tante cose belle. E l’attuale ossessione umana per la bellezza ci fa dimenticare e sminuire il fuoco che riposa dentro di noi. Il nostro io interiore, la nostra parte più importante”.

Cresciuta circondata da foreste e montagne vicino a Bergen, in Norvegia, Aurora Aksnes ha sentito per la prima volta l’impulso di sedersi da sola e creare all’età di 6 anni; all’età di 12 anni aveva scritto Runaway, una canzone che avrebbe completato e pubblicato in seguito e che, a migliaia di miglia di distanza, avrebbe ispirato un’altra dodicenne, Billie Eilish, a creare la sua musica.

Runaway è stata catapultata nella Top 40 Singles Chart nel Regno Unito per la prima volta all’inizio di quest’anno e ha anche raggiunto il picco nella Spotify Global Top 20.

