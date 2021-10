“Optimist”, l’album di debutto di Finneas

L’otto volte vincitore di Grammy, musicista, autore e produttore Finneas pubblica il suo album di debutto “Optimist” (Interscope Records).

L’album, disponibile in tutti gli store digitali (https://finneas.lnk.to/Optimist), contiene una collezione di 13 tracce scritte e prodotte interamente dall’artista tra cui i brani che hanno anticipato la pubblicazione “The 90s”, “A Concert Six Months From Now,”, “WhatThey’llSay About Us”.

Tra le tracce inedita spicca “Love is pain”, brano accompagnato da un video diretto da Sam Bennett ora online su https://youtu.be/ybehuJpDwb8.

Parlando del brano, Finneas ha rivelato: “vorrei che non fosse obbligatorio morire” riguarda quanto sia doloroso e straziante l’amore. Volevo scrivere una canzone su una relazione adulta. Più ami qualcuno, più ha la capacità di farti spezzare il cuore“.

La musica di Finneas arriva da un luogo d’amore. È il tipo di amore incarnato da instancabili maratone di sessioni in studio suonando ogni strumento, cantando, producendo e registrandosi a tutte le ore. È il tipo di amore in cui i ragazzi sono i migliori. È il tipo di amore che sentirai nel suo album di debutto.

Mentre il mondo è andato in blocco durante il 2020, Finneas è tornato a casa a Los Angeles, il che gli ha offerto tutto il tempo per assemblare quello che sarebbe diventato l’album.

“Come artista-produttore, non ti dai mai abbastanza tempo per lavorare sulla tua musica. Sfortunatamente, nessuno mi darà il comando e mi dirà di produrre il mio album tranne me”, spiega.

Sulle storie che racconta attraverso la sua musica e il suo song writing, Finneas spiega: “Sono sempre stato interessato alle persone e alle loro idiosincrasie“, ammette. “È difficile per me non concentrarmi su di loro o notarlo. Alla fine della giornata, sono solo un osservatore”.

Questa la tracklistcompleta:

01. A Concert Six Months From Now

02. The Kids Are All Dying

03. Happy Now

04. Only A Lifetime

05. The 90s

06. Love Is Pain

07. Peaches Etude

08. Hurt Locker

09. Medieval

10. Someone Else’s Star

11. Around My Neck

12. What They’ll Say About Us

13. How It Ends

Parlando di come Finneas si aspetta che venga accolto il disco: “La mia speranza è che un ragazzo da qualche parte lo metta e forse pensi: ‘Questo è esattamente come mi sento in questo momento’. Questo è quello che cerco dalla mia musica preferita. Personalmente, più imparo, meno so. Quindi, mi sento davvero fortunato in questo momento… e ottimista per il futuro”.

Dopo aver partecipato ad una serie di festival, che includevano BottleRock, iHeartRadio Music Festival e Austin City Limits, Finneas si imbarcherà in un tour nordamericano che prenderà il via il 25 ottobre da San Diego.

Il tour di 15 città lo vedrà fare tappa a Los Angeles, San Francisco, Portland, Seattle, Salt Lake City, Denver, Chicago, Atene, OH, Filadelfia, Washington, DC, New York, Boston e Montreal prima di concludersi a Toronto il 21 novembre. Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti, visitare il sito www.finneasofficial.com.

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia