Lana del Rey: versione alternativa del video di “Arcadia”

Lana del Rey ha pubblicato una versione alternativa del videoclip del suo nuovo singolo Arcadia, tratto dal suo ottavo album in studio “Blue Banisters”, in uscita il prossimo 22 ottobre in tutto il mondo.

“Arcadia” è stata scritta da Lana e prodotta assieme a Drew Erickson.

L’ottavo album in studio “Blue Banisters” sarà pubblicato il 22 ottobre, con l’edizione in vinile che seguirà il 29 ottobre. Il pre-order del disco è disponibile su: www.lanadelrey.com.

L’album includerà (oltre ad Arcadia) anche i singoli già pubblicati: ‘Arcadia’, ‘Wildflower Wildfire’, ‘Blue Banisters’ e ‘Text Book’.

L’album “Blue Banisters” sarà disponibile in vari formati (pre-order qui: vir.lnk.to/BlueBanisters).

• CD standard

• CD con cover alternativa esclusiva Amazon

• In esclusiva sul D2C Universal Music sono disponibili un CD con cover alternativa e due Vinili colorati

BLUE BANISTERS TRACKLIST

1. Textbook

2. Blue Banisters

3. Arcadia

4. Interlude – The Trio

5. Black Bathing Suit

6. If You Lie Down With Me

7. Beautiful

8. Violets for Roses

9. Dealer

10. Thunder

11. Wildflower Wildfire

12. Nectar of the Gods

13. Living Legend

14. Cherry Blossom

15. Sweet Carolina

SMART LINKS:

Album: https://Lana.lnk.to/BlueBanisters

Video: https://lana.lnk.to/ArcadiaAltVideoPR

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia