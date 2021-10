“L’amore arriva solo di domenica” il nuovo singolo di Muriel

Venerdì 8 ottobre esce in radio e in digitale “L’amore arriva solo di domenica”, il brano della cantante umbro-sarda che parla di una relazione amorosa ostacolata dalla routine quotidiana. Una coppia che non riesce a viversi a causa dei mille impegni.

L’amore arriva solo di domenica”, il brano

Il brano si caratterizza per il suo sound pop allegro, reso ancora più coinvolgente grazie all’interpretazione di Muriel. Il testo e la musica sono stati scritti da Roberta Faccani, in collaborazione per la parte musicale con Giordano Tittarelli.

Il brano è prodotto da Bandidos Records e il mastering audio è stato affidato a Giovanni Versari (Muse, Brunori Sas, Franco Battiato, Vinicio Capossela).

Note biografiche di Muriel

Muriel è una interprete, attrice e performer nata a Perugia. La sua passione per la musica si manifesta alla tenera età di 4 anni con il suo primo casting per baby talenti e lo studio del canto.

-2006 inizia la sua attività musicale sia come solista che come duo con il nome d’arte “Muriel cantante live show”.

-2009 è co-ideatrice del talent show “Umbria ha talento”, trasmesso su Tef e Umbria TV e si classifica tra i primi 3 alla trasmissione “Debutto” di Toscana TV.

L’anno seguente partecipa alla trasmissione “Street Voice” in onda su All Music Tv classificandosi tra i primi 3 finalisti per la regione Umbria e vince il premio “Superstar” dell’Accademia Umbria nella sezione canto.

Muriel partecipa a diversi seminari tenuti da Mogol e inizia a scrivere i suoi brani, che saranno contenuti nello show “Tra sogno e realtà”.

www.murielcantanteliveperugia.eu

https://www.youtube.com/channel/UCFbx5Ldrj48CLpTHYuWwQ1g

www.instagram.com/murielcantanteofficial