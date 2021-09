Master in Comunicazione Musicale – quarto incontro

Master in Comunicazione Musicale, i- live e l’artist management

Continuano gli incontri dedicati alle professioni della musica: il focus dell’incontro che si terrà domani martedì 21 settembre alle ore 17 sono i live e l’artist management. Interverranno gli ex studenti del Master in Comunicazione Musicale Veronica Corno – Responsabile Comunicazione (Friends & Partners), Sara Beretta – International Business Manager & Project Manager (Metatron) e Francesco Italiano – Talent Manager (RC Waves). Modererà il direttore didattico Gianni Sibilla.

Master in Comunicazione Musicale, dove viene trasmesso

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook dell’Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo (ALMED) e del Master in Comunicazione Musicale.

Questi incontri seguono il successo del corso digitale Open Knowledge sui settori dell’industria musicale, realizzato dal Master in occasione della scorsa Milano Music Week, che ha registrato quasi 600 iscritti.

Master in Comunicazione Musicale, formazione a 360°

Ospiti di ogni incontro saranno gli ex studenti del Master attualmente professionisti del settore che, dialogando con il direttore didattico Gianni Sibilla, illustreranno come funziona il loro lavoro, come è cambiato nel tempo e come si evolverà nel futuro.

Rivolto a laureati e laureandi di qualsiasi facoltà (e/o titolo equipollente), il Master in Comunicazione Musicale continua a formare a 360° i suoi studenti, portando in cattedra docenti universitari, artisti e un numero sempre maggiore di ex alunni che portano la loro testimonianza e la loro esperienza nel settore musicale.

Master in Comunicazione Musicale, colloqui di selezione

Quest’anno il termine per la presentazione delle domande di ammissione è il 18 ottobre 2021, mentre i colloqui di selezione si svolgeranno tra fine ottobre e inizio novembre. I candidati verranno valutati in base a tre criteri: voto di laurea, pertinenza del curriculum vitae e colloquio motivazionale che determineranno il punteggio finale.

Master in Comunicazione Musicale, le borse di studio

Al termine delle procedure di ammissione verrà pubblicata sui canali ufficiali del master la graduatoria di selezione. Anche per l’edizione 2022, il Master istituirà 6 borse di studio che verranno attribuite per merito ai primi classificati in graduatoria. Maggiori informazioni al seguente link: https://almed.unicatt.it/almed-comunicazione-musicale-quota-di-iscrizione-e-agevolazioni

Master in Comunicazione Musicale, lo stage

Il percorso prevede inoltre un periodo di stage finalizzato all’inserimento formativo dello studente nel mondo del lavoro, sia presso aziende convenzionate, sia presso nuove realtà, ricercate ogni anno in base all’andamento del mercato musicale. Le percentuali di placement si attestano tra il 66% e il 90% a soli sei mesi dal termine delle lezioni.

