Mercoledì 22 settembre al MUDEC. Achille Idol is present. Photo book experience. Presentazione del libro fotografico “Achille Lauro” edito da 24 Ore Cultura

16.30-18.00

Incontro con il pubblico e firma delle copie – installazione vivente

Accesso solo su prenotazione sulla piattaforma Eventbrite

19.30

Talk: Achille Lauro dialoga con esperti creativi sul processo generatore delle sue performance degli ultimi tre anni. Il Talk andrà in diretta streaming su il sole24ore.com e

sulla pagina Facebook de “Il Sole 24 ORE”.

20.30

La camera delle meraviglie di Achille Lauro. Una wunderkammer dell’artista con abiti firmati Gucci e tante altre curiosità

Mudec – Museo delle Culture di Milano Via Tortona, 56 – Milano

In occasione dell’uscita del libro fotografico “Achille Lauro” edito da 24 ORE Cultura, disponibile dal 23 settembre in libreria e online, mercoledì 22 settembre il museo MUDEC ospiterà l’evento speciale “Achille Idol is present. Photo Book experience”

“Achille Lauro”, il libro e non solo

Chi conosce Lauro sa che l’Arte si esprime a tutto tondo, attraverso il linguaggio del corpo, un preciso outfit, uno studiato approccio fotografico e cinematografico. In sostanza, musica, arte, moda, teatro, fotografia, video, dove l’elemento della sorpresa e dell’inatteso sono considerati una componente nodale del progetto artistico.

Quello di mercoledì 22 settembre non sarà il classico firmacopie. La consegna del libro autografato dall’artista non avverrà infatti in maniera canonica, ma in puro stile Lauro. Il libro è il medium, Lauro il Messaggio.

Il libro ha dato accesso al grande pubblico a nuove ed inedite tematiche che si celano dietro le performance di Lauro e di fatto segna un nuovo corso nella carriera dell’artista.

A seguire si terrà un talk durante il quale Achille Lauro si confronterà con esperti creativi sul processo generatore delle sue performance degli ultimi tre anni.

La giornata si concluderà con lo svelamento di alcune delle vetrine polilobate che perimetrano la l’Agorà del Mudec: appariranno gli abiti firmati Gucci, che hanno segnato gli ultimi due anni di carriera dell’artista, con un focus sulle esperienze sanremesi. Una wunderkammer delle meraviglie.

“Achille Lauro” il libro edito da 24 ORE Cultura

Immagini iconiche e scatti inediti dall’archivio personale, disegni dell’artista, fotografie di backstage, testimonianze e aneddoti: dal 23 settembre esce “Achille Lauro” edito da 24 ORE Cultura, la prima grande antologia di immagini sull’artista, dedicata non solo ai sui fan e follower, ma a tutti gli amanti della moda, dell’arte e della cultura pop.

Un incredibile portfolio di immagini iconiche, provocatorie, candide e sorprendenti, tratte dal suo archivio personale, scatti inediti e fotografie di backstage a raccontarne l’evoluzione visiva nel corso degli anni, tracciando la storia di uno dei più controversi personaggi del panorama musicale italiano. È inoltre disponibile, solo su richiesta contattando direttamente l’editore all’indirizzo info@24orecultura.com, una speciale edizione limitata in 115 copie numerate e autografate dall’artista.

Titolo: Achille Lauro

Editore: 24 ORE Cultura

Formato: cartonato, cover lenticolare 26,5 x 34,5 cm

Pagine: 280 pp. con 192 pagine illustrate

Prezzo: € 79,00

Codice ISBN: 978-88-6648-547-6

Bilingue italiano-inglese

In vendita in libreria e online

