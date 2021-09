“Grande Fratello Vip” – Stasera in prima serata su Canale 5

Terzo appuntamento con “Grande Fratello Vip” in prima serata su Canale 5

La gloriosa storia famigliare di Aldo Montano

Carmen Russo riflette sulla sua vita e incontra Enzo Paolo Turchi

Katia Ricciarelli racconta i suoi pensieri più intimi

Stasera, lunedì 20 settembre, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

“Grande Fratello Vip”, gli equilibri nella Casa

A distanza di una settimana dai primi ingressi nella Casa, gli equilibri iniziano a delinearsi e i concorrenti si confessano senza filtri. Centrale nella puntata di stasera sarà il racconto della vita di Aldo Montano, pluricampione olimpico nella disciplina della scherma. I suoi successi sportivi si incasellano in un quadro famigliare ricco di soddisfazioni nello sport che saranno ripercorsi grazie anche alla presenza della sorella Alessandra che ha in serbo per lui una piacevole sorpresa.

“Grande Fratello Vip”, l’incontro di Carmen con Enzo

Ma Aldo non sarà l’unico a ricevere la visita di una persona cara. Anche Carmen Russo, infatti, sarà protagonista di un romantico incontro con il marito Enzo Paolo Turchi. Dal loro amore otto anni fa è nata Maria, un meraviglioso dono che la vita ha voluto fare alla coppia. La maternità in età matura ha regalato alla showgirl gioia incommensurabile ma anche una serie di intime domande.

“Grande Fratello Vip”, la solitudine di Katia

E, a proposito di reconditi interrogativi, nei giorni scorsi Katia Ricciarelli ha detto a voce alta di sentirsi sola, non rispetto all’esperienza nella Casa, ma in generale nella vita. La sua frase, che ha lasciato un po’ tutti attoniti, sarà uno spunto per una più ampia riflessione sugli amori che hanno accompagnato la soprano.

Infine, Francesca Cipriani e Tommaso Eletti al televoto. Chi tra loro due finirà dritto in una nuova nomination eliminatoria?

