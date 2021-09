“Love For Sale”: secondo singolo di Lady Gaga & Tony Bennett

“Love For Sale”, il singolo che dà il titolo al loro secondo e ultimo disco insieme

E’ uscito il nuovo singolo di Tony Bennett & Lady Gaga, “Love For Sale” che dà il titolo al loro secondo e ultimo disco insieme in uscita il 1° ottobre, tributo alle canzoni di Cole Porter.

Il nuovo brano fa seguito al singolo “I Get A Kick Out Of You” (https://tonygaga.lnk.to/IGetAKickOutOfYou), cover di Porter tratta dal musical “Anything Goes” del 1934.

Con il singolo arriva anche la notizia di tre speciali televisivi che andranno in onda quest’autunno: il primo s’intitola “One Last Time: An Evening with Tony Bennett & Lady Gaga”, che sarà trasmesso domenica 28 novembre su CBS. Lo speciale della durata di oltre 1 ora, condenserà le registrazioni dei due leggendari concerti che il duo ha tenuto ad agosto alla Radio City Music Hall di New York, durante il 95esimo compleanno di Tony.

Seguirà lo speciale “MTV: Unplugged: Tony Bennett & Lady Gaga”, che la coppia ha registrato in uno studio intimo sempre a New York City e in onda prossimamente sulla rete. Il terzo progetto, “The Lady and the Legend”, sarà disponibile invece in esclusiva su Paramount+ e sarà un documentario in grado di indagare con sguardo intimista la bellissima amicizia musicale che lega Tony e Gaga, in grado di trascendere le generazioni.

“Love For Sale”, l’album

L’album “Love For Sale” sarà l’ultimo disco della carriera di Bennett e festeggerà i 10 anni di collaborazioni tra Bennett e Gaga.

“Love For Sale” sarà disponibile in edizione standard, deluxe, vinile e un box set da collezione ed è già disponibile per il pre-order (https://tonygaga.lnk.to/LoveForSale).

Questo album collaborativo vede ritrovarsi Tony Bennett e Lady Gaga dopo il successo del 2014 di “Cheek To Cheek”.

L’idea di pubblicare “Love For Sale” era già nell’aria quando i due artisti hanno pubblicato il primo disco collaborativo “Cheek to Cheek”, disco pubblicato nel 2014 che ha debuttato al 1mo posto della Classifica Billobard e ha vinto nel 2015 il Grammy per la categoria “Best Pop Traditional Vocal Album”.

Registrato agli Electric Lady Studios a New York City, il disco contiene un mix di brani jazz registrati sia con arrangiamenti orchestrali che con un ensemble jazz.

“Love For Sale”, la tracklist:

1 – It’s De-Lovely

2 – Night and Day

3 – Love For Sale

4 – Do I Love You

5 – I Concentrate On You

6 – I Get a Kick Out of You

7 – So In Love

8 – Let’s Do It

9 – Just One of Those Things

10 – Dream Dancing

11 – I’ve Got You Under My Skin (DELUXE VERSION)

12 – You’re The Top (DELUXE VERSION)

