ArtigianatOFF 2021: 9-10 settembre, Teatro Sociale di Pinerolo

Il festival musicale di Pinerolo (TO), anche quest’anno inserito nella cornice della Rassegna dell’Artigianato del Pinerolese, torna infatti il 9 e 10 settembre in un’imperdibile quarta edizione, che si terrà, come la precedente, al Teatro Sociale di Pinerolo.

ArtigianatOFF raddoppia, con due appuntamenti

Se lo scorso anno i Tre Allegri Ragazzi Morti e The Sleeping Tree avevano illuminato il palco del festival in un’unica e intensa serata, quest’anno ArtigianatOFF raddoppia, con due appuntamenti imperdibili: il 9 settembre con Joan Thiele e Generic Animal il 10 settembre con Byenow e C’Mon Tigre.

ArtigianatOFF, gli artisti

Il live di Joan Thiele sarà un viaggio terribilmente affascinante tra pop, atmosfere urban contemporanee e sonorità vintage. Il percorso, già iniziato con il suo primo EP in italiano Operazione Oro, si dispiega adesso attraverso gli Atti musicali pubblicati dalla cantautrice e producer italo-colombiana.

Tradizione e sperimentazione. Si muovono in bilico tra questi due territori, i C’Mon Tigre, duo attorno al quale ruotano musicisti provenienti da più parti del mondo. Ed è un collettivo multicolore, quello che hanno messo insieme per la loro seconda prova, “Racines”, uscito l’8 febbraio 2019 per BDC/!K7. Immaginatevi un cantiere aperto dove bassi e chitarre dialogano con fiati, synth, percussioni, vibrafoni, immergendo l’ascoltatore in un viaggio sonoro sensuale e ipnotico.

Generic Animal si chiama Luca, è del 1995 e fa musica da un po’ di tempo. Suona la chitarra, scrive cose, canta. Nel 2018 ha esordito con il suo primo disco omonimo e all’inizio della prima quarantena, febbraio 2020, ha fatto uscire il suo terzo disco Presto, che è rimasto bloccato nel tempo e nella cancellazione degli eventi.

Byenow sono un duo incastonato tra il folk e l’art-pop, tra manipolazioni elettroniche e timbriche. Partiti dal Piemonte, il loro personalissimo viaggio musicale di respiro internazionale è stato delineato con il debut album omonimo, uscito a fine 2020 e definito da Rockit “un disco sulla perdita e sui nuovi inizi, sulla natura e sulla contaminazione”, e con il più recente EP e v e. Atmosfere delicate, venature malinconiche e praterie strumentali che faranno tappa anche ad ArtigianatOFF.

ArtigianatOFF 2021, gli organizzatori

Organizzato da Associazione Officina Pinerolese, in collaborazione con Comune di Pinerolo.

Per l’accesso all’evento è obbligatorio possedere il Green Pass.

Per maggiori info sul Green Pass: https://www.dgc.gov.it/web/

