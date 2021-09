Supercoppa pallamano, domani le finali maschili e femminili

Supercoppa pallamano, quando

Domani, sabato 4 settembre, a Chieti il “Supercoppa Day” che assegna il trofeo femminile e maschile.

Due match da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Ore 18.30 – Supercoppa femminile: Jomi Salerno – Alì – Best Espresso Mestrino

ore 20.15 – Supercoppa maschile: Conversano – Cassano Magnago

Supercoppa pallamano, dettagli

Torna su Sky Sport la grande pallamano, per seguire domani, sabato 4 settembre, la Supercoppa Italiana, nel “Supercooppa Day” che assegnerà il trofeo tanto in campo femminile, quanto in quello maschile.

Entrambi gli incontri sono in programma al Centro Tecnico Federale di Chieti e andranno in onda in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

A scendere in campo per prime saranno le donne, con la sfida tra la Jomi Salerno, formazione detentrice il trofeo, e la Alì-Best Espresso Mestrino. Match live dalle ore 18.30 su Sky Sport Arena.

A seguire, spazio agli uomini, con i campioni d’Italia e detentori del trofeo del Conversano che se la vedranno con il Cassano Magnago. Diretta dalle ore 20.15 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Sky sport

