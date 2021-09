A Livigno tornano i Glamour Days, tra fashion e luxury store

L’appuntamento di fine estate con lo stile a l’Alta Moda

Il prossimo 25 e 26 settembre gli oltre 250 negozi e boutique di Livigno aspettano i fashion lovers per un weekend di shopping imperdibile, eventi e anticipazioni delle nuove collezioni autunno – inverno.

Per chi desidera vivere una vacanza rigenerante in cui combinare attività outdoor in contesti naturalistici mozzafiato, esperienze gourmet in ristoranti di alto livello, senza rinunciare a un’esclusivo giro di shopping tra boutique, negozi monomarca, botteghe tradizionali e indirizzi specializzati, il Piccolo Tibet è la destinazione ideale. Costellato da oltre 250 negozi, il centro di Livigno è la cornice ideale per uno shopping Glamour & Slow e piacevoli passeggiate all’aria aperta alla ricerca del proprio brand preferito.

“Glamour Days”, nuove collezioni autunno / inverno

A rendere ancora più esclusivo lo shopping lungo il chilometro di negozi a 1816 metri di altitudine, sabato 25 e domenica 26 settembre arrivano i Glamour Days, l’appuntamento più glam dell’estate, in collaborazione con l’Associazione Turismo e Commercio, due giornate in cui sarà possibile acquistare i capi delle nuove collezioni autunno /inverno dei migliori brand nazionali e internazionali.

“Glamour Days”, i fashion store e luxury store

Gli amanti della moda potranno scegliere tra i numerosi fashion store all’interno dei quali trovare i brand più prestigiosi e conosciuti al mondo e scegliere tra abbigliamento, borse, scarpe, cappelli e pelletteria, mentre i luxury store offrono una grande gamma di prodotti, accessori e must have di lusso tra cui gioielli e orologi di noti e prestigiosi marchi, ma anche montature per occhiali innovative, sartoriali e made in Italy e un assortimento incredibile di profumi di ogni fragranza e brand.

“Glamour Days”, i negozi sportivi

Non mancano poi i negozi sportivi specializzati e di alta qualità dove trovare tutto l’occorrente per il proprio allenamento. Qui gli amanti dello sport potranno trovare scarpe, abbigliamento e attrezzature sportive, e gli hi-tech store in cui poter acquistare, grazie ai preziosi consigli degli esperti, smartphone, macchine fotografiche, pc, smartwatch e moltissimi altri accessori dei migliori brand sul mercato.

