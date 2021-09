Esce oggi 16 settembre “2121”, il nuovo singolo di Banadisa

“2121” è il nuovo singolo di Banadisa (La Tempesta / distr. Believe). Disponibile su tutti gli store digitali dal 16 settembre.

Il brano è il secondo estratto che anticipa “Suerte”, il disco d’esordio di Banadisa, che uscirà il prossimo 8 ottobre per l’etichetta La Tempesta.

Parte della crew ‘Istituto italiano di Cumbia’ nata sotto la guida di Davide Toffolo, Banadisa è il progetto artistico di Diego Franchini, polesano classe 1990, viaggiatore e sperimentatore.

Dopo il debutto lo scorso giugno con una prima doppia release di brani – “Riva del Rio” e “Vita” -, Banadisa continua a tracciare i primi passi del suo percorso musicale alla ricerca di un sound in cui fonde cumbia elettronica e surrealismo polesano, intrecciando, direttamente dalle rive del fiume Po, ritmi e atmosfere del Sud America con la matrice cantautorale italiana.

“2121” – Guida all’ascolto

Che società abbiamo creato? In che città viviamo?

Capita di chiederselo quelle rare volte in cui si ha la sensazione di riuscire per un istante a guardare il proprio quartiere dall’alto, fuori dalle situazioni particolari che ci coinvolgono, con uno sguardo più panoramico e distaccato.

“2121” è il disegno un po’ rassegnato di uno scenario futuro (2021-2121, appunto tra 100 anni) in cui tutto si trasforma ma mai nulla cambia davvero nel profondo, nella sostanza.

L’artista affronta l’argomento indirettamente, scegliendo di proporre una serie di immagini, di fotografie, in quello che è una sorta di report etnografico urbano di una società sempre meno reale, volta al consumo, piegata alle logiche neoliberiste, definitivamente scollata dal suo legame con la natura e con la terra.

Le nostre città, i nostri quartieri sono lo specchio dell’insostenibile stile di vita occidentale, del capitalismo, del mondo che stiamo costruendo e che lasceremo a chi verrà dopo di noi. Di fronte a tutto questo non possono che rimbombare in testa tante domande, e soprattutto ci si chiede quanto tutto questo abbia ancora senso.

Il 2021 vede il debutto discografico di Banadisa, l’album “Suerte”, in uscita l’8 ottobre, anticipato a giugno dalla doppia release “Riva del Rio/Vita” e a settembre dal singolo “2121”.

