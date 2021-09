Carla Fracci-Aurora Marsotto, “Più luminosa di una stella”

Da questa settimana in libreria l’ultima testimonianza di Carla Fracci, scritta a quattro mani con Aurora Marsotto, che si racconta ai più giovani.

All’interno, numerosi documenti fotografici delle tappe più importanti della vita e della carriera della grande artista.

Collana “One shot” – Illustrazioni di Giorgia Marras

Foto di copertina: Jack Mitchell / Getty Images

Foto interne dall’Archivio del Teatro alla Scala, dall’Archivio della Famiglia Fracci, da Mondadori Portfolio e da Getty Images

Pagine: 208; Prezzo: € 15,00

Un passaggio di testimone ai giovani sognatori fortemente voluto dalla “eterna fanciulla danzante”. La storia di una vita straordinaria e irripetibile fatta di danza, sogni e amicizia.

“Più luminosa di una stella”, la passione per la danza

Immaginate di essere una ragazzina appassionata di danza che inaspettatamente si ritrova come vicina di casa Carla Fracci. È quello che succede a Giulia, che quando arriva al mare per le vacanze scopre che la villa sulla spiaggia è abitata dall’étoile italiana più famosa al mondo.

Come fare a conoscerla senza essere troppo invadente? La soggezione è tanta, ma la curiosità lo è di più: quali sono i segreti per diventare come lei? Lei che ha interpretato più di duecento personaggi, ha calcato i palcoscenici più importanti del mondo, è amata dalla critica e dal pubblico di ogni dove, è stata partner dei più grandi danzatori di sempre e musa dei coreografi.

Lei che, prima di tutto, era una ragazzina che ha creduto in un sogno: la danza.

Ragazze e ragazzi con il sogno della danza possono trarre da lei non solo ispirazione, ma anche indicazioni concrete per poter aspirare a diventare grandi ballerini.

