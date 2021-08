Olivia Rodrigo, il suo brano “incoronato” da Spotify

Spotify ha incoronato il brano più ascoltato dell’estate: “good 4 u” di Olivia Rodrigo .

Dal 29 maggio scorso al 22 agosto, infatti, “good 4 u” ha accumulato oltre 600 milioni di stream sulla piattaforma, divenendo ufficialmente il brano più ascoltato in streaming nel mondo quest’estate.

Un nuovo grande traguardo raggiunto dalla popstar, in testa a tutte le classifiche con il suo album di debutto “sour”.

Olivia Rodrigo si conferma come la star planetaria di questo 2021

Olivia Rodrigo ha pubblicato anche il video di “brutal” (https://www.youtube.com/watch?v=OGUy2UmRxJ0), la clip più vista su YouTube al momento. Il video di “brutal”, nuovo estratto da “sour”, ha guadagnato in meno di 24 ore oltre 7 milioni di visualizzazioni ed è diretto da Petra Collins.

I personaggi del video “indossano” delle maschere virtuali create con l’iPad utilizzando i programmi Apple Pencil e l’app Procreate, già virali sul web.

Il video, come del resto tutto il concept dietro al disco “Sour”, che sarà disponibile in Italia anche in vinile a partire da venerdì 27 agosto, s’ispira alla cultura pop di fine anni ’90 e al mondo dei teenager. “è brutale qua fuori” canta Olivia in questo accattivante brano dalle sonorità dichiaratamente rock, alludendo alle difficoltà dell’essere adolescenti.

Con il suo singolo di debutto “Drivers License”, certificato Platino in Italia e uscito l’8 gennaio, l’artista americana di origini filippine ha conquistato le classifiche di tutto il mondo, pubblicando il singolo più ascoltato del 2021 ad oggi, Olivia si conferma come la star planetaria di questo 2021.

Olivia Rodrigo, “Good 4 u” certificato Oro in Italia

“Good 4 u”, certificato Oro in Italia, è rimasto per sette settimane alla prima posizione della classifica Spotify Global. “SOUR” è stato il primo album nella storia della musica ad avere tutte le tracce presenti in classifica Billboard Hot 100 simultaneamente e per tre settimane consecutive.

Ad oggi ha accumulato oltre 6 miliardi di stream globali e ha pubblicato un film-concerto in livestream, “SOUR PROM” (disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=9syCTdjUhCA), in cui ha cantato i brani più amati dal suo disco nel contesto di una divertente festa ‘alternativa’ al ballo scolastico di fine anno.

