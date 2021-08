La pianista Beatrice Rana premiata a Porto Cesareo

Presso la Casa Comunale di Porto Cesareo, si è tenuta la Cerimonia di Consegna della statuetta del dio Thot alla pianista Beatrice Rana, un alto riconoscimento

Silvia Tarantino (Sindaca di Porto Cesareo), indossando la fascia tricolore, ha letto la motivazione: “Donna di alta moralità, pianista, eccellenza salentina nel mondo, per il suo estro e indiscusso talento, per l’eleganza e la magia della sua musica che riesce ad incantare ed emozionare il pubblico, per l’amore verso la sua terra e il sentirsi frutto della scuola italiana, eccellente e gratuita”.

Beatrice Rana: emerge tra le molteplici candidature

Cosimo Damiano Arnesano (Ideatore ed organizzatore del Festival “Virtù e Conoscenza”), dopo aver spiegato le modalità con le quali si individuano le personalità da premiare ed informato che la candidatura di Beatrice è stata inoltrata da una classe dell’Istituto Bachelet di Copertino, ha aggiunto: “Beatrice, la Giuria, presieduta da Serenella Molendini e formata da oltre trenta persone provenienti dai diversi rami della cultura, visto l’alto profilo delle candidature pervenute, ha avuto serie difficoltà nella scelta. Ma alla fine è emersa la tua figura, la figura di Beatrice Rana, giovanissima, brava, semplice, genuina, con radici fortemente ancorate alla tua terra, una terra che ami e che vivi, una terra a cui sei riconoscente perché ti ha permesso di divenire eccellenza della musica nel mondo”.

Beatrice Rana: musica come stile di vita

Barbara Paladina (Assessore alla Cultura di Porto Cesareo) dopo aver salutato e ringraziato Beatrice, si sofferma, per esperienza diretta, sulla musica, come arte che riesce a tirar fuori i sentimenti e le emozioni, da insegnare sin da subito ai bambini per i benefici che riesce a dare.

Prende la parola Beatrice Rana: “Questo Premio mi scalda il cuore. Porto Cesareo è il paese dove sono cresciuta d’estate e che ho amato tantissimo. Il mio amore per le radici è fortissimo. I colori, i profumi di questa terra mi accompagnano sempre. Il mestiere di musicista mi ha portato a conoscere tutto il mondo e proprio per questo mi ha insegnato ad amare sempre di più il Salento, a legarmi sempre più alle mie radici. Sento di appartenere profondamente a questa terra. Questo Premio mi ha davvero inondato il cuore di gioia”.

Alla Cerimonia erano presenti anche Anna Peluso (Vice Sindaco di Porto Cesareo) e i genitori di Beatrice, Maria Pina Solazzo e Vincenzo Rana.

